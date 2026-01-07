Arresti domiciliari violati: furti e evasione, in carcere un 35enne

- PUBBLICITA -

La trasgressione dei confini imposti dalla legge si manifesta, in questo caso, con una drammatica e plateale violazione della fiducia riposta in un individuo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un 35enne, originario di Montegranaro (Fermo), ha subito un significativo irrigidimento della sua condizione giuridica, passando da un regime di sorveglianza elettronica a una detenzione in carcere, a seguito di due episodi distinti che hanno rivelato una deliberata elusione delle restrizioni imposte.

La vicenda, a carico dell’uomo già noto alle autorità per precedenti reati predatori, si articola in due filoni investigativi paralleli, entrambi convergenti nel delineare un quadro di comportamenti contrari all’ordinamento.

La prima indagine prende avvio da un furto perpetrato all’interno di un supermercato Conad City, dove l’analisi scrupolosa delle immagini di videosorveglianza ha permesso ai Carabinieri di identificare il 35enne come il responsabile diretto del reato.

Si tratta di un atto di sfacciata illegalità, consumato nonostante il controllo elettronico a cui era assoggettato.

Il secondo episodio, ancora più emblematico della sua determinazione a eludere il sistema di controllo, concerne il furto di una e-bike.

La denuncia relativa al furto ha innescato un’indagine che ha portato gli investigatori a riscontrare come l’uomo, a bordo del mezzo rubato, si fosse presentato in un bar locale, tentando addirittura di rivenderlo ai presenti.

Questo tentativo di lucro derivante da un crimine consumato in palese violazione degli obblighi imposti, evidenzia una disinvoltura preoccupante e una profonda mancanza di rispetto verso le istituzioni.

Le due accuse, unite da un filo conduttore di flagrante disprezzo per la legalità, hanno portato al Tribunale di Fermo a emettere un ordine di custodia in carcere a titolo di aggravamento della misura cautelare originaria.

Oltre ai reati di furto, per i quali dovrà rispondere, il 35enne dovrà ora affrontare l’accusa di evasione, un reato che ingrava ulteriormente la sua posizione giuridica e che riflette la gravità delle sue azioni.

La vicenda solleva interrogativi sulla capacità del sistema di controllo elettronico nel prevenire atti di trasgressione e sulla necessità di una più rigorosa applicazione delle misure cautelari, specialmente nei confronti di soggetti con una pregressa storia di reati.

Il caso si pone come monito sulla complessa sfida di bilanciare la libertà individuale con la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.