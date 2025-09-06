Arresto ad Ancona: Smascherata Rete di Spaccio di Cocaina

Un’operazione mirata della Squadra Mobile di Ancona ha portato all’arresto di un cittadino albanese, privo di fissa dimora, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, frutto di un’approfondita indagine preliminare che ha incluso attività di appostamento e pedinamento, ha permesso di localizzare un nascondiglio utilizzato dall’indagato per occultare ingenti quantitativi di cocaina.

Il blitz, eseguito venerdì 5 settembre, ha preso di mira l’uomo mentre si trovava a bordo di un veicolo.

Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto un primo involucro contenente stupefacente.

La successiva verifica del denaro contante, per un ammontare di 410 euro, ha fornito ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi di attività illecita, determinando il sequestro del denaro come probabile provento dello spaccio.

La dinamica si è poi intensificata con la perquisizione, guidata dall’esperienza investigativa della polizia, del nascondiglio dell’indagato, situato nella zona di Falconara, Ancona.

In un barattolo precedentemente nascosto sono stati recuperati e sequestrati ben 34 ulteriori involucri contenenti cocaina.

Un elemento particolarmente significativo è stato la scoperta di un insieme di chiavi, la cui provenienza l’uomo non è stato in grado di chiarire, consentendo l’accesso a una stanza ad uso esclusivo dell’indagato all’interno di un appartamento.

Qui, gli agenti hanno rinvenuto un kit completo per il confezionamento delle dosi, composto da forbici e una bilancia di precisione, strumenti tipici dell’attività di spaccio e anch’essi sottoposti a sequestro.

L’arresto è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Ancona, che ha disposto la custodia cautelare in attesa del giudizio direttissimo.

Durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Ancona, configurando una risposta giudiziaria volta a limitare la possibilità per l’indagato di reiterare comportamenti illeciti e a tutelare la sicurezza pubblica.

L’operazione sottolinea l’impegno continuo delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata, con un’attenzione particolare alla localizzazione e smantellamento delle infrastrutture utilizzate per le attività illecite.

L’indagine è in corso per accertare possibili complici e la filiera di approvvigionamento della sostanza stupefacente.