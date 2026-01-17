Ascoli e San Benedetto: la Lega chiede sicurezza al Prefetto

- PUBBLICITA -

L’escalation di episodi violenti che hanno recentemente colpito Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ha suscitato un’ondata di preoccupazione e un acceso dibattito all’interno della politica locale, proiettando una luce nuova sulle dinamiche sociali e sulla percezione della sicurezza nel Piceno.

In risposta, una delegazione provinciale della Lega ha formalizzato un incontro con il prefetto Sante Copponi, un gesto che segna l’inizio di un processo di analisi e proposte mirate.

Il consigliere regionale Andrea Antonini, voce di riferimento dell’iniziativa, descrive la situazione come un fenomeno emergente e inatteso per il territorio.

Lungi dall’essere semplici atti di vandalismo sporadici, i recenti eventi rivelano una complessità più profonda, caratterizzata da una violenza urbana e danni al patrimonio che scalfiscono l’immagine di una comunità tradizionalmente percepita come pacifica e coesa.

Particolarmente allarmante è il coinvolgimento di giovanissimi, un indicatore di possibili disfunzioni nel tessuto sociale e nel sistema di supporto all’infanzia e all’adolescenza.

La Lega, consapevole della gravità della situazione, intende agire in modo proattivo, orientando le politiche verso la prevenzione e la tutela della sicurezza dei cittadini più vulnerabili: giovani donne, minori e famiglie, i veri pilastri di una comunità sana e prospera.

L’approccio delineato non si limita a una risposta repressiva, ma mira a identificare le cause profonde del fenomeno, potenzialmente radicate in problematiche socio-economiche, disagi familiari, influenze negative del contesto urbano e nell’assenza di modelli positivi di riferimento.

Al fine di elaborare soluzioni efficaci e sostenibili, la Lega ha annunciato l’avvio di una serie di consultazioni aperti alle istituzioni competenti in materia di sicurezza pubblica, psicologi, pedagoghi, rappresentanti del terzo settore e associazioni di quartiere.

L’obiettivo è recepire esperienze e buone pratiche provenienti da altre aree del Paese che hanno affrontato problematiche simili, adattandole alle specificità del territorio piceno.

È fondamentale, inoltre, evitare semplificazioni e generalizzazioni pericolose.

Il consigliere Antonini ha espresso con chiarezza che la questione non deve essere interpretata in termini di appartenenza etnica o di cittadinanza.

La denuncia non è rivolta a categorie specifiche, ma a chiunque violi le leggi, i valori culturali e i principi fondamentali della convivenza civile.

Riconoscere l’esistenza di comunità integrate e positive è altrettanto importante quanto affrontare con determinazione i comportamenti devianti.

La Lega si impegna a tradurre questo impegno in azioni concrete, presentando a breve una sintesi degli incontri e un pacchetto di proposte operative da sottoporre all’attenzione delle istituzioni locali.

Questo approccio partecipativo e mirato, orientato alla ricerca di soluzioni condivise, rappresenta un passo cruciale per restituire al Piceno un clima di serenità e sicurezza, preservando l’identità e la coesione sociale del territorio.

La sfida è complessa, ma la volontà di affrontarla con responsabilità e lungimiranza è la bussola che guiderà l’azione politica.