Ascoli e San Benedetto: Violenza Giovanile e Disagio Sociale

- PUBBLICITA -

La recente escalation di episodi violenti che hanno insanguinato Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto durante le festività ha catalizzato l’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Sante Copponi.

L’analisi dei fatti, che spaziano dalla rissa armata sul lungomare di San Benedetto, con conseguenti feriti gravi e un arresto, agli alterchi in piazza del Popolo e alla foce dell’Albula, rivela una preoccupante convergenza di fattori.

Questi non si limitano al consumo eccessivo di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti, spesso coinvolgendo anche minori, ma si estendono all’utilizzo diffuso di armi improprie, in particolare coltelli, che configurano un rischio concreto per la sicurezza collettiva.

Al di là della mera constatazione di atti di violenza, il Comitato ha evidenziato la necessità di una lettura più profonda e strutturale del fenomeno.

La violenza giovanile, infatti, si configura non solo come una serie di episodi isolati, ma come una manifestazione di un disagio sociale più ampio, strettamente connesso a problematiche di integrazione, in particolare per la seconda generazione di immigrati.

La difficoltà di appartenenza, la mancanza di prospettive e la percezione di esclusione sociale possono alimentare sentimenti di frustrazione e rabbia, che si traducono in comportamenti aggressivi e in una propensione al reato di gruppo.

Le istituzioni locali e le forze dell’ordine si sono assunte l’impegno a rafforzare la risposta a questa complessa sfida, articolando una strategia che combina misure di prevenzione e di controllo.

L’incremento della videosorveglianza nei punti strategici delle due città e l’intensificazione dei controlli nei locali pubblici, in collaborazione con la polizia locale, mirano a contrastare la somministrazione illegale di alcol ai minori e a scoraggiare l’uso di armi improprie.

In occasione di eventi pubblici e festività particolarmente affollate, verranno implementate ulteriori misure di sicurezza, volte a garantire un ambiente sicuro e a prevenire ulteriori episodi di violenza.

Si è inoltre suggerito, con un’attenzione particolare alla responsabilità civile, affinché i gestori di esercizi pubblici considerino la possibilità di avvalersi di servizi di vigilanza privata, come ulteriore deterrente e garanzia di sicurezza per l’utenza e per il patrimonio pubblico.

Il Prefetto Copponi ha riconosciuto l’impegno profuso dalle forze dell’ordine e ha annunciato un’azione di sensibilizzazione e richiesta di risorse aggiuntive ai ministeri competenti, al fine di potenziare gli organici di polizia a disposizione del territorio ascolano e sambenedettese, in un’ottica di prevenzione e di risposta efficace alle crescenti esigenze di sicurezza della comunità.

La sfida è quella di affrontare non solo le conseguenze della violenza, ma anche le cause profonde che la alimentano, promuovendo l’integrazione, offrendo opportunità ai giovani e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.