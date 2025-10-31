Ascoli Piceno: 60.000 Euro per l’Estate Inclusiva

L’impegno concreto dell’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno si traduce in un investimento di circa 60.000 euro, destinato a facilitare l’accesso all’offerta estiva per 234 nuclei familiari, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Questo significativo contributo, recentemente erogato in seguito all’esito positivo di un avviso pubblico, mira a garantire a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, e soprattutto a persone con disabilità gravissime, la possibilità di partecipare a centri estivi, esperienze formative e ricreative cruciali per il loro sviluppo sociale ed emotivo.

Il sindaco Marco Fioravanti sottolinea come questa iniziativa non rappresenti un’azione isolata, bensì un pilastro della politica sociale comunale, profondamente radicata nella consapevolezza del ruolo imprescindibile del tempo libero e dell’istruzione estiva per la crescita dei giovani.

L’Amministrazione comunale riconosce le sfide economiche che molte famiglie affrontano, e intende offrire un sostegno tangibile per permettere a tutti i bambini di beneficiare di un’estate ricca di opportunità, al di là delle loro condizioni socio-economiche.

Il focus sulla disabilità gravissima riflette l’impegno a costruire una comunità inclusiva, dove ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale e partecipare attivamente alla vita sociale.

Il sistema di voucher, assegnati in base alle fasce di reddito ISEE, ha permesso di raggiungere 194 famiglie, coprendo parzialmente i costi di frequenza dei centri estivi.

Un ulteriore atto di attenzione è stato riservato a 40 famiglie che si prendono cura di persone con disabilità gravissime: venti nuclei familiari hanno ricevuto un voucher specifico per l’assistenza di un educatore specializzato, mentre altri venti hanno potuto accedere a un centro estivo organizzato in modalità inclusiva.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, evidenzia la continuità dell’azione di supporto alle famiglie, soprattutto in periodi dell’anno come l’estate, quando le esigenze di cura e di svago possono rappresentare un onere considerevole.

L’erogazione dei voucher, perfezionata dopo l’analisi delle rendicontazioni, testimonia la trasparenza e l’efficienza nell’implementazione delle politiche sociali.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, sottolinea l’importanza di una rete di supporto integrata per affrontare le specifiche esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo una comunità coesa, solidale e attenta alle fragilità.

Questo intervento non è solo un aiuto economico, ma un investimento nel futuro, volto a favorire l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e il benessere collettivo.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a perseguire politiche sociali innovative ed efficaci, capaci di rispondere concretamente alle necessità del territorio e di garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di crescita e di realizzazione.