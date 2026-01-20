Ascoli Piceno: Arrestano due truffatrici, raggiro a un’anziana

- PUBBLICITA -

Un’abile truffa, orchestrata con precisione e mirata a una donna anziana di Ascoli Piceno, si è conclusa con l’arresto di due donne da parte dei Carabinieri della Compagnia locale.

L’accusa è di truffa aggravata, con l’esordio di una telefonata ingannevole che ha scatenato una spirale di paura e manipolazione.

La vittima, una sessantenne residente ad Ascoli, è stata contattata da un individuo che si spacciava per un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Con una narrazione abilmente costruita, il truffatore ha adombrato un finto coinvolgimento del fratello della donna in una situazione di quelle situazioni che suscitano allarme: un arresto in corso.

Il panico e l’ansia per il destino del parente hanno immediatamente preso il sopravvento sulla lucidità della vittima, rendendola vulnerabile alla successiva manipolazione.

In un’azione rapida e coordinata, due donne si sono presentate a casa della sessantenne, facendosi attendere come emissarie del presunto militare.

Con un linguaggio che mirava a confermare la veridicità dell’emergenza e a sollecitare un’azione immediata, le truffatrici hanno convinto la donna a consegnare loro una somma ingente in denaro contante e preziosi in oro, giustificando la richiesta come una “cauzione” necessaria per evitare l’arresto del fratello.

La logica di una rapida risoluzione del problema, alimentata dalla paura e dall’illusione di proteggere un familiare, ha soffocato ogni sospetto.

Solo successivamente, una volta compiuto il colpo, la vittima ha tentato di ricorrere al contatto diretto con il fratello, scoprendo che anche lui era stato coinvolto nella macchinazione.

Era stato lo stesso fratello ad essere contattato dai truffatori e, su loro indicazione, si era recato presso la locale stazione dei Carabinieri, in una mossa volta a creare ulteriore confusione e a rendere più difficile la ricostruzione della dinamica.

L’intervento dei Carabinieri, già impegnati in attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, si è rivelato cruciale.

La segnalazione del fratello della vittima, recatosi in caserma, ha fornito un elemento concreto per accelerare le indagini.

Sfruttando informazioni cruciali, i militari dell’Arma hanno intercettato le due truffatrici in fuga, a bordo di un’autovettura, in territorio provinciale di Teramo.

L’ispezione del veicolo ha permesso di recuperare l’intero bottino: quasi mille euro in contante e l’oro sottratto alla vittima, restituendo speranza e dignità alla donna tradita.

Questo episodio mette in luce la crescente sofisticazione delle tecniche di raggiro, che mirano a sfruttare le debolezze emotive e la sensibilità delle vittime, spesso anziane persone isolate e particolarmente vulnerabili.

La prontezza dei Carabinieri, unitamente alla vigilanza della comunità, si dimostra un fattore determinante nella lotta contro questi crimini, sempre più frequenti e globalizzati.