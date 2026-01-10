Ascoli Piceno: ASUR risponde alle contestazioni sindacali

- PUBBLICITA -

La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno risponde con una dichiarazione ufficiale alle recenti contestazioni avanzate dalla Cisl Fp e dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsu) riguardo alle condizioni di lavoro del personale sanitario.

Il Direttore Generale, Antonio Maraldo, nell’affrontare le critiche, sottolinea come la posizione esposta rappresenti un’anomalia rispetto a un clima di dialogo e collaborazione che ha profondamente trasformato le dinamiche sindacali all’interno dell’azienda.

La Direzione Generale evidenzia una radicale inversione di tendenza nelle relazioni sindacali, un cambiamento significativo rispetto al passato.

Questa evoluzione positiva è stata recentemente riconosciuta dalla stessa Rsu, che ha definito “storici” gli accordi siglati nel 2025, a partire dall’accordo integrativo aziendale.

Tali accordi testimoniano un impegno concreto per il miglioramento delle condizioni lavorative e del riconoscimento del personale.

Tra i risultati tangibili conseguiti, si segnala un incremento stabile degli incarichi di funzione, dimostrando un processo di valorizzazione delle competenze e responsabilità del personale.

Parallelamente, è stata incrementata l’indennità di pronta disponibilità, un aspetto cruciale per garantire la continuità dei servizi.

La regolarizzazione dei pagamenti di premi arretrati, sia per la dirigenza che per il comparto, rappresenta un gesto di correttezza e trasparenza nei confronti del personale.

L’introduzione di un nuovo regolamento sul part-time, un accordo sull’orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l’aumento delle indennità per il personale sanitario, un provvedimento unico in regione, sottolineano l’attenzione verso le esigenze specifiche di ogni categoria professionale.

Questi miglioramenti non solo mirano a compensare il carico di lavoro, ma anche a riconoscere il valore cruciale del contributo di ogni singolo operatore sanitario.

In tema di risorse umane, la Direzione Generale informa dell’invio di comunicazioni di assunzione via PEC per la sostituzione del personale Oss e infermieri in uscita, previsto per il 2026, con l’annuncio di ulteriori venti comunicazioni in preparazione per nuove assunzioni.

Questo impegno continuo dimostra la volontà di rispondere al fabbisogno di personale qualificato e di garantire la sostenibilità del sistema sanitario territoriale.

Le accuse relative ai tempi di vestizione sono state categoricamente respinte come infondate e prive di riscontro nella realtà operativa, essendo riferite a una situazione legata a un ricorso presentato contro una precedente amministrazione.

L’attuale Direzione Generale si impegna a garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso delle normative vigenti.

Il Direttore Generale Maraldo ribadisce l’intenzione di proseguire nel percorso di collaborazione e dialogo con la Rsu, confermando la programmazione di nuovi incontri già calendarizzati.

Allo stesso tempo, si riserva il diritto di valutare azioni necessarie per tutelare l’immagine e la reputazione dell’azienda, garantendo la trasparenza e la correttezza delle comunicazioni verso l’esterno e verso il personale.

L’obiettivo primario resta il benessere del personale e la qualità dei servizi offerti alla comunità.