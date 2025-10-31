Ascoli Piceno: Giuramento al Piceno, un Patto tra Generazioni e Valori.

Nell’atmosfera solenne di Ascoli Piceno, durante la cerimonia di giuramento del 235° Reggimento Piceno, un momento cruciale si è configurato non solo come un atto formale, ma come un vero e proprio passaggio di testimone tra generazioni e valori.

Alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Antonio Portolano, il Colonnello David Bastiani ha pronunciato un discorso carico di significato, un invito a riflettere sull’essenza del servizio e sul peso della responsabilità che i nuovi volontari si apprestano ad assumere.

Il Colonnello Bastiani ha riconosciuto l’iniziale incertezza che spesso accompagna la scelta di intraprendere un percorso militare, evidenziando come la perseveranza e la volontà di superare le proprie fragilità abbiano portato questi giovani a scegliere di rimanere, di mettersi alla prova e di crescere.

Ha sottolineato come il periodo di addestramento non sia stato semplicemente un insieme di esercitazioni, ma un vero e proprio percorso di formazione morale e professionale, un crogiolo in cui si sono forgiati disciplina, lealtà e spirito di sacrificio, virtù imprescindibili per chi si vota al servizio della Patria.

Il giuramento, in questo contesto, si rivela come un patto solenne, un impegno profondo che trascenderà il tempo e guiderà le loro azioni.

Il comandante ha poi evocato il tessuto sociale che avvolge il reggimento, i legami di amicizia e solidarietà che si sono creati tra i volontari, il sostegno incondizionato delle loro famiglie e il ruolo guida dei comandanti, pilastri fondamentali per la crescita personale e professionale.

La cerimonia, in definitiva, si configura come un atto di profonda coscienza, un impegno verso la Patria che si radica nel cuore e nella mente.

Un omaggio sentito è stato riservato alla memoria del Sergente Giovanni Giacomini, eroe ascolano decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, un esempio luminoso di fedeltà e coraggio a cui ispirarsi, un faro che illumina il cammino di chi sceglie di indossare la divisa.

Il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha riaffermato il profondo legame che unisce la città al 235° Reggimento Piceno, sottolineando il suo ruolo cruciale nella formazione dei giovani, nell’educazione civica e nella trasmissione dei valori autentici che costituiscono il cuore dell’identità italiana: dedizione, coraggio, disciplina e amore per la Patria.

Ha evidenziato come la formazione militare non si limiti all’acquisizione di competenze operative, ma rappresenti un percorso di vera e propria cittadinanza, fondato sul rispetto delle regole e sulla responsabilità collettiva.

In un’epoca in cui il dibattito si concentra spesso sui diritti individuali, la vita militare offre un’occasione unica per riscoprire il valore dei doveri, per comprendere che il bene comune richiede un impegno costante e un sacrificio personale.

Il giuramento in piazza del Popolo si configura quindi come un messaggio potente, un atto di impegno e servizio verso la comunità.

Servire l’Italia, ha concluso il Sindaco, significa non solo guardare al passato con orgoglio e onorare le gesta dei nostri avi, ma anche essere protagonisti del presente, contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore, un futuro fondato sui valori di giustizia, solidarietà e progresso civile.

Un futuro che richiede coraggio, determinazione e, soprattutto, un profondo senso di responsabilità verso le generazioni che verranno.