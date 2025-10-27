Ascoli Piceno: Giuramento e Onori ai Volontari, con il Ministro Crosetto

Venerdì 31 ottobre, Ascoli Piceno sarà teatro di un evento di profondo significato istituzionale e patriottico, con la presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La città marchigiana ospiterà infatti il Giuramento solenne dei Volontari in Ferma Iniziale del secondo blocco 2025 e la commovente Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare, un’occasione per celebrare il coraggio, il sacrificio e la dedizione al servizio della Nazione.

L’evento, come sottolineato con grande onore dal Sindaco Marco Fioravanti, rappresenta un momento di raccoglimento e di orgoglio civico, rafforzando il solido legame storico che unisce Ascoli Piceno alle Forze Armate, con un particolare riferimento al 235° Addestramento Volontari Piceno, fucina di giovani uomini e donne pronti a difendere i valori e la sicurezza del Paese.

La cerimonia, che si svolgerà in Piazza del Popolo, avrà inizio alle ore 10:00 con una suggestiva scena: lo schieramento impeccabile del Reggimento, a coronazione di una preparazione meticolosa che testimonia la professionalità e la disciplina delle Forze Armate.

Seguiranno poi i tradizionali onori ai Gonfaloni, simboli di identità e di storia locale, l’emozionante ingresso dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, custodi della memoria e del valore del sacrificio, e gli onori dedicati alla Bandiera di Guerra, emblema del nostro Paese.

La rassegna dello schieramento, con la sua precisione e la sua compostezza, offrirà un vivido esempio di come la formazione militare non sia solo preparazione al combattimento, ma anche un percorso di crescita personale e di sviluppo del senso civico.

Il Giuramento solenne, momento cruciale della cerimonia, vedrà i nuovi volontari impegnarsi a difendere la Costituzione, a servire la Patria con onore e a rispettare i principi di lealtà e di disciplina.

La presenza del Ministro Crosetto conferisce a questa giornata un ulteriore significato, sottolineando l’importanza del corpo dei Volontari in Ferma Iniziale come risorsa strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, e rimarcando l’attenzione del Governo verso le realtà militari dislocate sul territorio, pilastri di coesione sociale e di sviluppo locale.

La Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare sarà infine un’occasione per onorare i militari che si sono distinti per il loro coraggio e la loro dedizione, incarnando gli ideali di eroismo e di abnegazione che da sempre contraddistinguono le Forze Armate italiane.