Ascoli Piceno: l’arte scultorea celebra l’umanità e i diritti.

Ascoli Piceno celebra l’umanità attraverso la scultura: “United Cultures” e il dialogo tra mondiPalazzo dei Capitani di Ascoli Piceno si trasforma in un ponte culturale, ospitando dal 5 al 30 novembre la mostra “United Cultures” dello stilista d’arte Johannes Genemans.

Un evento che trascende la semplice esposizione artistica, configurandosi come un’affermazione di valori universali, un’indagine profonda sul rapporto tra genere, equità e sostenibilità globale.

L’opera, un complesso assemblaggio scultoreo in bronzo, declinata in un linguaggio stilistico che richiama l’Art Nouveau, si presenta come una sintesi visiva di sei culture diverse, un crogiolo di identità che converge attorno a un nucleo di ideali condivisi.

L’immagine evocativa dell’acqua, connetta all’iconica Fontana di Trevi di Roma, simboleggia la linfa vitale del pianeta, la risorsa primordiale che unisce l’umanità, e che troppo spesso è al centro di conflitti e disuguaglianze.

“United Cultures” non è solo una rappresentazione estetica, ma una riflessione critica sulle disparità che affliggono il mondo contemporaneo.

L’artista, con una maestria tecnica ineguagliabile, affronta temi complessi come la distribuzione iniqua delle risorse naturali – petrolio, gas, acqua, cibo – e l’urgente necessità di promuovere una parità di genere che si configuri come fondamento imprescindibile dei diritti umani.

L’opera, pertanto, si erge a manifesto di un futuro più equo e sostenibile, un invito a superare le barriere culturali e ideologiche per abbracciare un’umanità condivisa.

Il Sindaco Marco Fioravanti sottolinea l’importanza dell’evento per Ascoli Piceno, inserendolo nel più ampio progetto di apertura della città al mondo, con l’ambizioso obiettivo di attrarre un turismo culturale di qualità, capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario locale.

Johannes Genemans, nato a Leida, Olanda, nel 1942, è una figura di spicco nel panorama artistico internazionale.

La sua lunga esperienza in Italia, immerso nella bellezza della Riviera del Conero, ha profondamente influenzato la sua ricerca estetica e concettuale.

La sua formazione, affinata a Pietrasanta, Carrara e Ancona, ha plasmato un artista in grado di coniugare una solida tecnica scultorea con una sensibilità contemporanea e un forte impegno sociale.

Il suo approccio innovativo gli ha permesso di essere riconosciuto come “Art-stylist,” un titolo che sottolinea la sua capacità di integrare elementi stilistici diversi in un linguaggio unico e originale.

La carriera di Genemans è costellata di prestigiosi riconoscimenti, testimonianza del suo talento e della sua influenza.

Dall’International Art Trophy New York al Premio Nobel Arte Biennale Monte Carlo, passando per il Premio Dante Alighieri a Firenze e il World Future Award a Dubai, le sue opere hanno conquistato un pubblico internazionale e ricevuto il plauso di istituzioni culturali di primaria importanza.

L’accumulo di questi premi riflette non solo una brillante carriera artistica, ma anche un contributo significativo al dialogo culturale globale, un impegno costante per promuovere valori di pace, uguaglianza e sostenibilità.