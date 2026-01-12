Ascoli Piceno: Polo di Eccellenza per la Medicina e la Ricerca

- PUBBLICITA -

Ascoli Piceno si appresta a diventare un polo di eccellenza per la formazione medica, accogliendo il nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia offerto da Link Campus University, un’istituzione privata riconosciuta e autorizzata dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

L’avvio di questo percorso formativo, fortemente voluto e sostenuto dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma, Guido Castelli, rappresenta un tassello cruciale nel più ampio progetto di rivitalizzazione e sviluppo del territorio marchigiano, duramente colpito dagli eventi sismici.

L’innovazione non si limita ad Ascoli.

Parallelamente, è prevista l’attivazione di un corso di laurea in Odontoiatria a Macerata, mentre l’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito di un impegno strategico, implementerà a Rieti un avanzato progetto dedicato alla telemedicina, con l’obiettivo di superare le barriere geografiche e garantire l’accesso alle cure anche nelle aree più remote.

Questo ambizioso piano di sviluppo formativo si radica nel Piano Complementare Sisma, un documento programmatico che ambisce a generare un impatto significativo sul tessuto economico e sociale del territorio.

Il Piano prevede la creazione di quattro centri di ricerca all’avanguardia, strategicamente dislocati tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Questi poli di innovazione si focalizzeranno su aree cruciali per il futuro del Paese: l’agroalimentare, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione delle produzioni locali; l’economia circolare, per promuovere modelli di sviluppo responsabili e a basso impatto ambientale; la ricostruzione, con l’obiettivo di implementare soluzioni innovative e resilienti per la riqualificazione del patrimonio edilizio; e la digitalizzazione del patrimonio culturale, per preservare e rendere accessibile il ricco patrimonio storico e artistico del territorio.

L’introduzione di queste nuove opportunità formative non solo eleva il profilo del Piceno, rendendolo più attrattivo per studenti e professionisti, ma contribuisce anche a rafforzare la sua competitività a livello regionale e nazionale.

Come sottolinea il Commissario Castelli, questa iniziativa testimonia l’impegno congiunto di istituzioni, università e imprenditori nel promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto all’imprenditore Giuliano Tosti, il cui contributo decisivo nella messa a disposizione di strutture adeguate per studenti e attività didattiche ha reso possibile la realizzazione di questo importante progetto.

L’iniziativa si configura quindi come un investimento nel futuro del Piceno, un segnale di speranza e di rinascita per un territorio che ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza.