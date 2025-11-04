Ascoli Piceno: Un Ecosistema di Cura per la Terza Età

Un ecosistema di cura integrato per la terza età: il territorio sociale XXII, guidato dal Comune di Ascoli Piceno, rafforza il suo impegno verso il benessere degli anziani non autosufficienti attraverso il progetto di co-progettazione LEPS (Living Elderly People Support).

Questo modello di governance partecipata rappresenta un’evoluzione nella gestione dei servizi sociali, promuovendo un’alleanza strategica tra enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore e comunità locale.

L’iniziativa, come sottolineato dal Sindaco Marco Fioravanti, riflette una chiara volontà di accompagnare e sostenere le persone più vulnerabili, superando la frammentazione dell’offerta di servizi attraverso un approccio sinergico e condiviso.

Il “lavoro di squadra”, elemento cardine di questo progetto, mira a fornire risposte concrete e personalizzate, valorizzando le competenze e l’esperienza di tutti gli attori coinvolti.

Il progetto LEPS si articola in tre aree di intervento complementari, progettate per rispondere a un ampio spettro di necessità:LEPS 1: Residenze Sostenibili e Telesoccorso (41.035,52 euro) Questo pilastro del progetto mira a creare ambienti di vita solidali e sicuri per gli anziani.

Non si limita alla semplice fornitura di alloggi, ma promuove attivamente la creazione di reti di prossimità, favorisce la coabitazione tra persone con bisogni simili e introduce soluzioni innovative come il telesoccorso, che permette un monitoraggio a distanza e un intervento tempestivo in caso di emergenza.

L’obiettivo è preservare l’autonomia e la dignità degli anziani, mantenendoli il più possibile nel proprio ambiente familiare.

LEPS 2: Interventi di Emergenza e Sostituzione Assistenziale (97.828,67 euro) Questa componente si focalizza sulla gestione di situazioni di crisi, fornendo servizi di pronto soccorso temporaneo per anziani in stato di bisogno, e offrendo soluzioni di sostituzione dell’assistente familiare in caso di imprevisti o assenze prolungate.

L’attenzione è rivolta alla garanzia di continuità assistenziale, evitando che situazioni di fragilità si trasformino in emergenze irrisolte.

L’intervento si propone come una rete di sicurezza per le famiglie, fornendo supporto concreto e immediato quando più necessario.

LEPS 3: Empowerment Anziani e Supporto Familiare (10.942,80 euro) Oltre all’assistenza diretta, questo pilastro mira a rafforzare le capacità delle persone anziane e delle loro famiglie.

Comprende servizi di mediazione per l’inserimento lavorativo, consulenza legale e gestionale, e spazi di incontro e scambio di informazioni.

L’obiettivo è promuovere l’autodeterminazione degli anziani, facilitare il loro accesso ai servizi e fornire alle famiglie gli strumenti necessari per affrontare le sfide dell’assistenza a lungo termine.

Si tratta di un investimento nel futuro, volto a costruire una comunità più resiliente e inclusiva.

Come sottolinea il Vicesindaco Massimiliano Brugni, il progetto LEPS si inserisce in un percorso più ampio di costruzione di una comunità più equa e solidale, attenta ai bisogni di tutti i suoi membri.

La collaborazione con il Terzo Settore – rappresentato da realtà come la cooperativa sociale Pagefha onlus, il consorzio Il Picchio, Acli Ascoli Piceno, Lella 2001 e I Cirenei – è fondamentale per garantire la qualità e l’efficacia degli interventi, sfruttando al meglio le competenze e le risorse locali.

Il progetto non è solo un insieme di servizi, ma un vero e proprio patto di comunità, volto a promuovere una cultura della cura e della responsabilità condivisa.