AST Ascoli Piceno: Marcia in avanti contro le liste d’attesa.

L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno si impegna in un’iniziativa strategica a sostegno della sanità marchigiana, aderendo al primo fine settimana regionale dedicato alla riduzione delle liste d’attesa.

Questo gesto si inserisce in un percorso di innovazione e sperimentazione già intrapreso dall’AST, che lo scorso 30 novembre aveva lanciato una prima fase di “Domenica Abbatti Liste d’Attesa”.

L’operazione, formalizzata attraverso una delibera della Giunta Regionale, prevede l’apertura dei servizi ambulatoriali presso gli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto durante il fine settimana, un segnale tangibile dell’impegno a ottimizzare l’accesso alle cure.

Questa seconda edizione, denominata “Abbatti Liste d’Attesa”, prevede l’erogazione di un pacchetto complessivo di 63 prestazioni, distribuite su cinque aree specialistiche cruciali per la salute della comunità.

Le unità operative coinvolte, selezionate in base alla loro capacità di impatto sulla riduzione delle attese e alla rilevanza clinica, includono Radiologia, Nefrologia, Neurologia e Cardiologia ambulatoriale.

L’organizzazione dettagliata delle attività mira a garantire un servizio efficiente e mirato.

Sabato 17 gennaio:* Ospedale Mazzoni (Ascoli): * Cardiologia ambulatoriale: 5 visite (8:30-11:30) – Interventi diagnostici e terapeutici per patologie cardiovascolari.

* Nefrologia e dialisi: 6 visite (14:00-18:00) – Valutazione e gestione di pazienti con insufficienza renale e patologie correlate.

* Radiodiagnostica: 15 ecografie (14:00-19:00) – Indagini diagnostiche non invasive per diverse aree del corpo.

* Ospedale Madonna del Soccorso (San Benedetto): * Cardiologia ambulatoriale: 7 visite (8:30-12:30) – Diagnosi e trattamento di disturbi cardiaci, con particolare attenzione alla prevenzione.

* Nefrologia e dialisi: 6 visite (14:00-18:00) – Monitoraggio della funzione renale e gestione di pazienti in terapia dialitica.

Domenica 18 gennaio:* Ospedale Madonna del Soccorso (San Benedetto): * Neurologia: 9 visite (9:00-12:00) – Diagnosi e trattamento di patologie del sistema nervoso centrale e periferico.

* Radiodiagnostica: 15 ecografie (8:00-13:00) – Approfondimento diagnostico tramite ecografia in diverse specialità.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più reattivo ed efficiente, volto a garantire che i cittadini abbiano accesso tempestivo alle cure necessarie.

L’AST di Ascoli Piceno, attraverso questa e altre iniziative, si conferma attenta alle esigenze della popolazione e impegnata nella continua evoluzione dei servizi offerti, in linea con le strategie regionali per il miglioramento della sanità pubblica.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione dei servizi, che include l’ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, l’introduzione di nuove tecnologie e la formazione del personale sanitario.