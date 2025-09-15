Balene: Anteprima a Ancona, un Viaggio tra Lutto e Amicizia

La Mole Vanvitelliana di Ancona si appresta ad accogliere un’opera che promette di essere molto più di una semplice anteprima: *Balene*, una miniserie targata Rai che si propone di sondare le profondità del lutto, dell’amicizia e del mistero, immergendosi nelle atmosfere evocative delle Marche.

Giovedì 19 settembre, alle ore 20:30, si terrà la proiezione nazionale del primo episodio, un momento di apertura che precede la distribuzione nazionale e invita il pubblico a condividere l’emozione della creazione.

*Balene* non è semplicemente una dramedy, ma una complessa narrazione che intreccia elementi di commedia e dramma per esplorare la fragilità e la resilienza umana.

La storia ruota attorno a Evelina e Milla, due donne legate da un’amicizia profonda, forgiata in anni di condivisione e segreti.

La loro riconciliazione, forzata da circostanze tragiche, si rivela essere il catalizzatore per un viaggio introspettivo e investigativo.

La morte improvvisa e apparentemente inspiegabile di Sofia, una ricercatrice brillante e ambiziosa, le costringe a tornare ai luoghi della loro giovinezza, innescando una spirale di ricordi, rimpianti e sospetti.

La loro indagine, inizialmente spinta dalla necessità di comprendere, si trasforma presto in una vera e propria immersione nel passato, svelando dinamiche complesse e verità scomode che avevano cercato di seppellire.

La scelta delle Marche come ambientazione non è casuale.

Il paesaggio, con la sua costa frastagliata, i borghi medievali e la ricca storia marittima, diventa un elemento narrativo a sé stante, specchio dell’animo dei personaggi e amplificatore delle loro emozioni.

Il nome *Balene*, evocativo e simbolico, rimanda alla maestosità e alla potenza del mare, ma anche alla solitudine e alla profondità degli abissi, metafore perfette per descrivere il percorso emotivo delle protagoniste.

La miniserie si propone di affrontare temi universali come il peso del passato, la forza dei legami affettivi, la ricerca della verità e la difficoltà di accettare la perdita.

Attraverso una narrazione ricca di sfumature e colpita da un’estetica ricercata, *Balene* si preannuncia come un’opera capace di emozionare, far riflettere e lasciare un segno indelebile nello spettatore.

L’ingresso libero fino ad esaurimento posti rappresenta un’opportunità irrinunciabile per essere tra i primi a scoprire un racconto originale e coinvolgente, nato e cresciuto nel cuore delle Marche.