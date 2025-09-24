Balneazione libera: via libera alle Marche, analisi sull’alga tossica.

Il territorio marchigiano, e in particolare il litorale anconetano, torna a garantire la fruibilità delle sue acque balneabili.

L’Arpam (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) ha revocato l’ordinanza temporanea che sospendeva la balneazione in due aree strategiche: il Passetto, nella zona dell’Ascensore, e Pietralacroce.

La decisione, comunicata ufficialmente, fa seguito a un’approfondita campagna di monitoraggio ambientale condotta sulle acque costiere, di competenza del Comune di Ancona, e che ha permesso di accertare la scomparsa dei livelli critici che avevano originato la precedente restrizione.

La causa originaria del divieto era la presenza di *Ostreopsis ovata*, un’alga unicellulare potenzialmente tossica.

Questa specie, in particolari condizioni ambientali come temperature elevate e scarsa salinità, può proliferare in maniera massiccia, rilasciando tossine pericolose per la salute umana, in particolare per i bambini e le persone con sistema immunitario compromesso.

L’esposizione, anche in piccole quantità, può provocare sintomi simili all’influenza, con disturbi neurologici e gastrointestinali.

La proliferazione di *Ostreopsis ovata* non è un fenomeno esclusivo del Mar Adriatico, ma si riscontra sempre più frequentemente in diverse aree del Mediterraneo, a testimonianza di un quadro più ampio di alterazione degli ecosistemi marini.

I cambiamenti climatici, con l’aumento delle temperature superficiali e la modifica dei regimi di precipitazioni, giocano un ruolo chiave in questo processo, favorendo la diffusione di specie invasive e la destabilizzazione degli equilibri biologici.

Il monitoraggio delle acque, che ha portato alla revoca del divieto, non si limita alla semplice rilevazione della presenza o assenza dell’alga.

Si tratta di un processo complesso che include la quantificazione della concentrazione delle tossine rilasciate e la valutazione di altri parametri ambientali come la temperatura, la salinità, la torbidità dell’acqua e la presenza di nutrienti.

L’Arpam svolge un ruolo cruciale in questo contesto, garantendo la trasparenza dei dati e fornendo informazioni tempestive alle autorità locali e alla popolazione.

La revoca del divieto di balneazione rappresenta un segnale positivo per il turismo balneare della regione, ma sottolinea anche l’importanza di un approccio proattivo nella gestione della qualità delle acque.

Ulteriori studi e interventi mirati, come la promozione di pratiche agricole sostenibili per ridurre il deflusso di nutrienti in mare e la creazione di aree protette per favorire la biodiversità marina, sono fondamentali per prevenire future emergenze e tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

La sorveglianza costante e la collaborazione tra enti locali, istituzioni scientifiche e comunità locali sono elementi imprescindibili per garantire la sicurezza e la sostenibilità del litorale anconetano e, più in generale, del Mar Adriatico.