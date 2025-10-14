Biscotti e Inclusione: Frolla Microbiscottificio all’UNESCO a Parigi

I fragranti biscotti di Frolla Microbiscottificio, un’iniziativa cooperativa sociale nata nel cuore delle Marche, precisamente a Osimo (Ancona), rappresentano un esempio emblematico di come l’inclusione lavorativa possa trasformarsi in un motore di crescita sociale ed economica.

L’azienda, che oggi offre opportunità concrete a trentacinque giovani con disabilità, è stata selezionata per partecipare a un evento di rilevanza internazionale: “Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, ospitato presso l’Unesco Restaurant, situato al settimo piano del prestigioso edificio di Place de Fontenoy a Parigi.

L’invito a partecipare a questo evento, che si terrà martedì 21 ottobre, non è casuale.

Frolla Microbiscottificio incarna perfettamente la filosofia alla base dell’iniziativa UNESCO: valorizzare le competenze e i talenti spesso inespresse, promuovendo un modello di lavoro che va oltre la semplice occupazione, puntando all’emancipazione e all’autonomia delle persone.

La cooperativa, infatti, non si limita a offrire un impiego; crea un ambiente di lavoro protetto e stimolante, dove ogni individuo può sviluppare al meglio le proprie capacità, contribuendo attivamente alla produzione dei celebri biscotti di frolla.

Questo processo produttivo, interamente manuale e attento alla tradizione, riflette un profondo rispetto per le materie prime locali e per i saperi artigianali.

La partecipazione a un evento UNESCO, un’organizzazione che promuove il dialogo interculturale e la cooperazione internazionale, testimonia l’importanza del modello inclusivo portato avanti da Frolla Microbiscottificio.

L’evento parigino offrirà l’opportunità di presentare questo approccio innovativo a un pubblico internazionale, composto da esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di ispirare nuove iniziative e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

La storia di Frolla Microbiscottificio è un racconto di resilienza, di creatività e di impegno sociale, che dimostra come il cibo, e in particolare la genuina tradizione dei biscotti di frolla, possa diventare un potente strumento di cambiamento e di promozione di un futuro più equo e inclusivo per tutti.

L’evento UNESCO rappresenta un’occasione unica per celebrare questo successo e per diffondere un messaggio di speranza e di cambiamento a livello globale.