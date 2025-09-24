Bretella di Muccia: Via la Nuova Connessione Valnerina-Chienti

La nuova bretella di Muccia, che integra il sistema viario tra la strada statale 209 Valnerina e la strada statale della Val di Chienti (direzione Foligno-Civitanova Marche), è finalmente operativa, segnando un passo significativo nel progetto più ampio del Quadrilatero e nella Pedemontana delle Marche.

Questo intervento, di circa 1,2 chilometri, a doppio senso di marcia, non si limita a migliorare la connettività tra due arterie vitali, ma rappresenta una risposta strategica a una più complessa esigenza di sviluppo infrastrutturale e di potenziamento della sicurezza stradale in un’area geografica cruciale.

La realizzazione della bretella si inserisce in un contesto di riqualificazione del territorio, volto a superare le limitazioni imposte dalla conformazione morfologica impervia della zona.

Il progetto, gestito dalla società Quadrilatero Marche-Umbria, controllata da Anas (Gruppo Fs italiane), ha richiesto una pianificazione accurata e l’implementazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, che hanno permesso di integrare l’infrastruttura nel paesaggio circostante minimizzando l’impatto ambientale.

Il tracciato non è semplicemente un collegamento diretto, ma un nodo complesso che include la creazione di tre nuove intersezioni: un’uscita dallo svincolo di Muccia sud sulla SS77Var, una rotatoria intermedia che facilita l’accesso a via delle Piane e, infine, una rotatoria di collegamento cruciale con la SS209, che sancisce la piena integrazione con la rete stradale esistente.

La progettazione di queste intersezioni non ha privilegiato unicamente la fluidità del traffico, ma ha considerato anche la sicurezza degli utenti, prevedendo soluzioni per la gestione dei flussi veicolari e per la protezione dei pedoni.

Parallelamente alla realizzazione della bretella, è stato affrontato un problema di vulnerabilità del territorio, con un importante intervento di difesa spondale lungo il fiume Chienti.

Questa misura, essenziale per la prevenzione di fenomeni di erosione e dissesto idrico, testimonia un approccio integrato che considera la sostenibilità ambientale come parte integrante del progetto infrastrutturale.

La salvaguardia del corso d’acqua contribuisce a preservare l’ecosistema fluviale e a mitigare i rischi naturali per le comunità locali.

Per garantire la piena accessibilità e l’integrazione con il tessuto urbano e agricolo, sono stati realizzati due brevi tratti stradali complanari all’asse principale, a servizio delle abitazioni e delle aree agricole della frazione Giove di Muccia.

Un’ulteriore componente del progetto è la passerella pedonale di sovrappasso, attualmente in fase di collaudo, che garantirà una sicura e agevole transizione per i pedoni, completando il sistema di accessibilità e migliorando la qualità della vita nella comunità.

La sua apertura definitiva, prevista a breve, segnerà la conclusione delle operazioni di controllo qualità e la piena operatività dell’infrastruttura.

Questo intervento strategico mira a promuovere lo sviluppo economico del territorio, a facilitare la mobilità delle persone e delle merci e a migliorare la sicurezza stradale, rafforzando il legame tra le comunità locali e aprendo nuove opportunità di crescita.