Cambio al comando dei Carabinieri di Ascoli Piceno

Un nuovo capitolo si apre per la Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, con il passaggio di consegne tra il maggiore Oscar Caruso e il maggiore Christian Cosma Damiano Petruzzella.

Il maggiore Caruso, dopo tre anni di servizio proficuo, lascia il comando per assumere nuove responsabilità all’interno del prestigioso 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, un incarico che testimonia la sua riconosciuta competenza e professionalità.

Il mandato del maggiore Caruso è stato caratterizzato da un approccio strategico e proattivo volto a tutelare la sicurezza e la tranquillità della comunità ascolana.

La sua leadership ha portato a risultati tangibili nella lotta contro i reati predatori, in particolare i furti in abitazione, attraverso un’analisi approfondita delle fasce orarie più vulnerabili e un’intensificazione mirata dei controlli.

Tale impegno si è tradotto in una significativa riduzione del fenomeno, restituendo alla popolazione un senso di maggiore sicurezza.

L’azione non si è limitata alla prevenzione, ma si è estesa alla repressione, con importanti successi ottenuti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, culminati in arresti e sequestri di ingenti quantitativi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce più deboli, con interventi specifici e campagne di sensibilizzazione mirate a contrastare i reati di genere, in linea con i principi fondamentali del codice penale italiano.

Il maggiore Caruso ha inoltre saputo costruire un efficace sistema di collaborazione interistituzionale, collaborando attivamente con le altre forze di polizia presenti sul territorio, con le amministrazioni locali e con le associazioni di volontariato.

Questo approccio sinergico ha permesso di ottimizzare le risorse e di amplificare l’impatto delle azioni intraprese.

Un aspetto cruciale del suo operato è stato l’attenzione rivolta alla cittadinanza, attraverso iniziative di prevenzione delle truffe rivolte agli anziani e programmi educativi nelle scuole, volti a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

A subentrare al maggiore Caruso è il maggiore Christian Cosma Damiano Petruzzella, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Larino.

Il maggiore Petruzzella, quarantasette anni, laureato in giurisprudenza, porta con sé un bagaglio di esperienze significative maturato in diversi contesti operativi.

La sua carriera lo ha visto protagonista in Campania, dove ha ricoperto incarichi di comando presso la Compagnia di Torre del Greco e, soprattutto, nella Città degli Scavi e del Vesuvio, la Tenenza Carabinieri di Ercolano, un territorio complesso e delicato.

Ulteriori esperienze lavorative lo hanno visto operare a Napoli, Montesilvano (Pescara) e Milano, testimoniando la sua versatilità e adattabilità.

L’ultimo incarico, particolarmente significativo, lo ha visto impiegato nel 2024 come parte della MSU (missione di supporto stabile) all’interno del KFOR in Pristina, Kosovo, un’esperienza che ha arricchito il suo profilo con competenze specifiche in ambito di missioni internazionali e mantenimento della pace.

La sua presenza a Ascoli Piceno rappresenta un’opportunità per la Compagnia di Carabinieri di attingere a nuove metodologie operative e di rafforzare il legame con il territorio.