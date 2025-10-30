Cambio al comando del Reggimento Pavia: saluti al Colonnello Di Leonardo

Con un cambio di guardia solenne e ricco di significato, il Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” saluta il Colonnello Antonio Di Leonardo, destinato ad assumere nuove responsabilità presso il Comando Militare della NATO a Brunssum, nei Paesi Bassi.

La cerimonia, officiata alla presenza del Generale di Brigata Ettore Pontiroli, Comandante della Brigata Informazioni Tattiche, ha sancito il passaggio del testimone al parigrado Marco Ferrara, chiamato a guidare il prestigioso reparto.

L’atto simbolico della consegna della Bandiera di Guerra, custode della memoria e dei valori del Reggimento, ha rappresentato il culmine di un triennio intenso e proficuo per il Colonnello Di Leonardo, il quale ha guidato il “Pavia” con visione strategica e profonda dedizione.

Il suo mandato è stato caratterizzato da un’attenzione primaria alla crescita professionale e operativa del personale specializzato in comunicazioni, elemento cruciale per l’efficacia delle operazioni militari moderne.

Non si è limitato alla mera formazione tecnica, ma ha promosso un percorso di sviluppo delle competenze trasversali, volto a forgiare comunicatori operativi capaci di agire con autonomia e iniziativa, in contesti complessi e dinamici.

Parallelamente, il Colonnello Di Leonardo ha intrapreso e consolidato una politica di collaborazione internazionale, intensificando i rapporti di cooperazione con reparti di comunicazione delle Forze Armate alleate della NATO.

Queste sinergie hanno favorito lo scambio di esperienze e buone pratiche, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta comune alle sfide della sicurezza internazionale.

Il legame con il territorio, peraltro, è stato un pilastro fondamentale del suo comando.

Il Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” si è attivamente impegnato a sostegno di numerose iniziative civili, testimoniando una profonda sensibilità verso le esigenze della comunità locale.

Questo impegno ha trovato espressione concreta nell’attribuzione delle cittadinanze onorarie da parte dei Comuni di Pesaro e Pergola, un riconoscimento tangibile del ruolo positivo del Reggimento nel tessuto sociale.

L’addio del Colonnello Di Leonardo segna la conclusione di un capitolo importante per il “Pavia”, lasciando un’eredità di professionalità, collaborazione e impegno civico che il suo successore sarà chiamato a proseguire e arricchire.

Il nuovo Comandante, Marco Ferrara, affronterà questa sfida con la consapevolezza di raccogliere un’eccellenza, pronto a guidare il Reggimento verso nuove conquiste e successi.