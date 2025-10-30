Cambio al Vertice all’Univpm: Quagliarini Guida l’Ateneo

Ancona accoglie il cambio di leadership all’Università Politecnica delle Marche (Univpm), un momento cruciale che segna il passaggio di testimone tra due figure chiave: il Rettore uscente, Gian Luca Gregori, che ha guidato l’ateneo per sei anni, e il nuovo Rettore, Enrico Quagliarini, stimato professore proveniente dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura.

La solenne cerimonia, celebrata nell’Aula Magna Guido Bossi, cuore pulsante della Facoltà di Ingegneria, non è stata solo una formalità amministrativa, ma un’occasione per ripercorrere un percorso, tracciare una visione futura e rafforzare l’identità di un’istituzione fondamentale per il territorio marchigiano.

La giornata si è aperta con un documentario evocativo, un viaggio visivo attraverso i risultati concreti raggiunti dall’Univpm negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi.

L’immaginario proiettato ha evidenziato la progressiva affermazione di un modello di campus diffuso, un’architettura universitaria non più concentrata in un unico polo, ma integrata nel tessuto urbano e provinciale della regione, rendendo l’istruzione superiore accessibile a un bacino di utenza più ampio e diversificato.

Il video ha inoltre sottolineato l’apertura dell’ateneo verso il mondo, testimoniata da una crescita significativa del numero di studenti internazionali, che rappresentano ormai il 12% del corpo studentesco complessivo.

Questa vocazione globale si traduce anche in un’attiva presenza a Bruxelles, attraverso un ufficio dedicato che facilita la collaborazione con istituzioni europee e promuove la ricerca scientifica su scala internazionale.

L’Univpm, in questi anni, ha saputo consolidare il suo ruolo di polo di eccellenza nella formazione di ingegneri, architetti, scienziati e professionisti in svariati settori.

La ricerca, pilastro fondamentale della sua missione, si è sviluppata in ambiti cruciali per lo sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica e il miglioramento della qualità della vita.

L’impegno dell’ateneo si estende alla terza missione, ovvero al contributo attivo alla crescita economica e sociale del territorio, attraverso la collaborazione con imprese, enti locali e associazioni.

L’insediamento del Rettore Quagliarini rappresenta un’opportunità per affrontare le sfide del futuro con rinnovato entusiasmo e nuove strategie.

Tra le priorità annunciate, spiccano l’ulteriore potenziamento della ricerca scientifica, l’innovazione didattica, il rafforzamento dei legami con il mondo del lavoro e l’internazionalizzazione dei percorsi formativi.

Il nuovo Rettore, forte della sua esperienza nel campo dell’ingegneria civile, si propone di guidare l’Univpm verso un futuro di crescita e prosperità, mantenendo al contempo salde le radici nel territorio marchigiano e proiettando l’ateneo verso orizzonti sempre più ampi.