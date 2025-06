Canguro Rosso Sequestrato: Intervento dei Carabinieri CITES a Osimo

Il controllo del commercio internazionale di specie protette, in questo caso il canguro rosso, ha portato a un’azione mirata da parte dei Carabinieri del CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione) a Osimo, in provincia di Ancona. L’intervento ha riguardato un esemplare maschio di canguro rosso, di circa due anni, di proprietà del circo Rolando Orfei, giunto di recente nella località marchigiana. La vicenda solleva interrogativi cruciali sull’applicazione rigorosa della normativa che disciplina l’importazione e il possesso di fauna selvatica esotica in Italia. La legge, rigorosa e complessa, non considera il canguro rosso un animale domestico o di intrattenimento qualunque, bensì una specie che richiede precauzioni specifiche e una gestione attenta per garantire la sicurezza pubblica e la tutela del benessere animale. Il decreto regolatore, in vigore, impone l’ottenimento di una specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Prefettura competente, in questo caso quella di Teramo. Tale procedura è volta a valutare l’idoneità delle strutture destinate all’alloggiamento dell’animale, accertando che rispettino standard di sicurezza e benessere, e che non rappresentino un potenziale rischio per la salute umana. Il circo Orfei aveva presentato una richiesta di autorizzazione alla Prefettura abruzzese un anno fa, una procedura che, a quanto pare, è rimasta incompiuta a causa della mancata fornitura di documentazione integrativa necessaria.Il sequestro dell’esemplare è la conseguenza diretta di questa inadempienza. Pur essendo stato temporaneamente affidato allo stesso circo in attesa della regolarizzazione, la situazione evidenzia le complessità e le responsabilità legate all’attività circense e all’esibizione di animali esotici. La giustificazione fornita dal circo, ovvero un “blocco burocratico”, non esclude la necessità di adempiere alle normative vigenti e dimostrare di possedere le competenze e le risorse adeguate per la cura e la gestione di una specie così specifica. L’imminente presentazione della documentazione richiesta è cruciale per la risoluzione della vicenda, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla trasparenza delle pratiche amministrative e sul rispetto delle normative che tutelano la biodiversità e la sicurezza delle comunità locali. L’episodio invita a una riflessione più ampia sul ruolo dell’arte circense nel contesto della protezione animale e sulla necessità di bilanciare l’intrattenimento con la responsabilità ambientale e sociale.