Canzoni contro la Paura: Musica e Solidarietà contro la SM

Il 22 giugno, Montevecchio, frazione di Pergola (Pesaro-Urbino), si animerà per la seconda edizione di “Canzoni contro la Paura”, un evento che trascende la semplice manifestazione per divenire un vero e proprio ponte tra musica, consapevolezza e sostegno concreto alla lotta contro la sclerosi multipla (SM). L’iniziativa, nata dall’esigenza di creare un luogo di aggregazione e di sensibilizzazione, si propone di raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica e all’assistenza alle persone che convivono con questa complessa patologia autoimmune.Il successo del 2024, con un ammontare di 11.810 euro raccolti grazie alla generosità della comunità locale e al supporto di donatori, testimonia la forza di un evento capace di unire persone attorno a una causa comune. “Canzoni contro la Paura” non si limita all’intrattenimento; vuole essere un’occasione per approfondire la comprensione della SM, una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente giovani adulti, alterando la trasmissione degli impulsi nervosi e manifestandosi con una vasta gamma di sintomi, da disturbi motori a problemi sensoriali e cognitivi.L’edizione di quest’anno arricchisce l’offerta con elementi inediti. Oltre al palco dedicato alla musica dal vivo, che vedrà esibirsi artisti locali, e ai momenti dedicati all’intrattenimento, saranno presenti professionisti del settore medico, pronti a condividere le ultime novità nella diagnosi precoce, nel trattamento e nella gestione della malattia. L’obiettivo è fornire informazioni accurate e aggiornate, dissipando miti e paure, e offrendo un punto di riferimento per pazienti, famiglie e caregiver.Una novità significativa è la “Pedalata Solidale”, organizzata da We Bike Marche, che si terrà al mattino, a partire dalle ore 9:30. Un percorso ciclistico aperto a tutti, per unire l’attività fisica al gesto di solidarietà, creando un’atmosfera positiva e coinvolgente.Chiunque desideri contribuire attivamente alla causa può farlo attraverso diverse modalità: donazioni online, tramite una campagna di raccolta fondi dedicata, o tramite bonifico bancario sui conti specificamente istituiti. Ogni euro raccolto, prima, durante e dopo l’evento, sarà integralmente devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AIS), sezione provinciale di Pesaro-Urbino, per sostenere progetti di ricerca, servizi di assistenza e iniziative di sensibilizzazione. “Canzoni contro la Paura” non è solo un concerto, ma un impegno collettivo per un futuro più sereno per chi convive con la sclerosi multipla.