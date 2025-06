Carabinieri a scuola: educazione alla legalità per oltre mille giovani.

Nell’ambito di un impegno costante per la formazione civica delle nuove generazioni, i Carabinieri della Compagnia di Osimo, provincia di Ancona, hanno recentemente concluso un ciclo di iniziative rivolte agli studenti di 18 istituzioni scolastiche, spaziando dall’istruzione primaria a quella secondaria di secondo grado. L’impegno, che ha coinvolto complessivamente 1.160 giovani, non si limita a un mero controllo del territorio, ma si configura come un’azione proattiva di educazione alla legalità e di costruzione di una cultura del rispetto.L’attività si pone l’obiettivo primario di umanizzare la figura dell’Arma dei Carabinieri, presentandola non come un corpo di forze dell’ordine distaccato, ma come un punto di riferimento per la comunità, disponibile all’ascolto e alla condivisione di valori fondamentali. I temi affrontati durante gli incontri, calibrati in base alle diverse fasce d’età, riflettono le sfide complesse che i giovani si trovano ad affrontare nel panorama sociale contemporaneo. Oltre all’educazione stradale e ambientale, cruciali per la sicurezza e la sostenibilità del nostro pianeta, l’attenzione si è focalizzata sull’uso responsabile dei social media, un ambiente spesso terreno fertile per fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con conseguenze psicologiche significative. La sensibilizzazione sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, fenomeni che minano la salute e il futuro dei giovani, rappresenta un altro pilastro centrale dell’iniziativa.Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, rivolto a un gruppo di circa cento studenti dell’Istituto Comprensivo Corridoni-Campana. Questo focus sottolinea l’importanza di un’educazione che promuova il rispetto, l’uguaglianza e la consapevolezza dei diritti fondamentali, elementi imprescindibili per una convivenza civile e pacifica.L’attività non si è limitata agli incontri frontali. La visita guidata alla Stazione Carabinieri di Loreto, riservata a 53 alunni della Scuola Secondaria di primo grado Lorenzo Lotto, ha offerto un’opportunità tangibile per conoscere il lavoro quotidiano dei Carabinieri, con un’attenzione particolare alle tecnologie operative in dotazione, come l’Alfa Romeo Giulia dell’Aliquota Radiomobile, simbolo di modernità ed efficacia nel servizio alla collettività. Questa esperienza diretta ha contribuito a creare un legame più stretto tra le forze dell’ordine e la comunità scolastica, rafforzando il senso di fiducia e collaborazione. L’iniziativa, guidata dal Maggiore Gianluca Giglio e dai Comandanti delle otto Stazioni della Compagnia, ha riscosso un ampio consenso tra gli studenti, testimoniando la rilevanza di un approccio educativo che integri la prevenzione, la sensibilizzazione e l’esperienza diretta.