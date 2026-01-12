Carabinieri in soccorso a Pollenza: salvata anziana di 95 anni

- PUBBLICITA -

Nel pomeriggio di ieri, una routine operazione di controllo del territorio da parte di due carabinieri, impegnati nel garantire la sicurezza durante un evento sportivo a Pollenza (Macerata), si è trasformata in un intervento di soccorso inatteso.

Intorno alle 13:30, l’attenzione dei militari è stata catturata da una colonna di fumo denso e scuro, inusuale e preoccupante, che si levava minacciosamente dalla canna fumaria di un’abitazione civile.

L’anomalia, confermata anche da segnalazioni di cittadini presenti sul posto, ha spinto i carabinieri a deviare dal loro percorso e a recarsi immediatamente presso l’edificio interessato.

La situazione, emergendo da una verifica preliminare, richiedeva un’azione tempestiva.

Giunti all’indirizzo, i militari hanno individuato l’appartamento al primo piano e, preoccupati per la potenziale presenza di occupanti, hanno proceduto a un’attenta valutazione.

È stato possibile entrare in contatto con la proprietaria, una donna nona di 95 anni, che si trovava all’interno dell’abitazione, ormai pervasa da un ambiente irrespirabile a causa del fumo acre.

La priorità è stata immediatamente la sua evacuazione in sicurezza, allontanandola dal pericolo e affidandola alle cure dei suoi familiari, rassicurati dalla rapidità dell’intervento.

Mentre i carabinieri si impegnavano nella gestione della situazione, i vigili del fuoco di Macerata, allertati d’urgenza, giungevano sul posto con mezzi e attrezzature specifiche.

Le fiamme, originate presumibilmente da un accumulo di sostanze combustibili all’interno della canna fumaria, erano ancora attive e rappresentavano un potenziale pericolo.

Con manovre precise e coordinate, i vigili del fuoco hanno domato l’incendio, disinnescando la situazione e garantendo la messa in sicurezza dell’edificio.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei carabinieri e all’efficienza dei vigili del fuoco, i danni strutturali all’immobile sono risultati minimi.

Una prima verifica ha stabilito l’agibilità dell’abitazione, consentendo un rapido ritorno alle normali condizioni di vita.

L’anziana, visibilmente scossa ma fortunatamente incolume, è stata affidata alle cure amorevoli dei suoi cari, evitando la necessità di un intervento medico.

L’episodio, seppur inatteso, ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la tempestività delle azioni di soccorso in situazioni di emergenza.