Carceri Marche: sovraffollamento, disagio e la sfida della reintegrazione

La situazione del sistema penitenziario marchigiano emerge come un quadro complesso e preoccupante, segnato da una profonda carenza strutturale e conseguenze tangibili sulla dignità e sui diritti dei detenuti. L’intervento del Garante regionale per i diritti della Persona, Giancarlo Giulianelli, durante il convegno “Giustizia e speranza, carcere e territorio”, ha acceso un faro su una realtà che necessita di un’urgente revisione. L’evento, promosso dalla Diocesi locale e arricchito dalla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha offerto uno spazio di riflessione cruciale nel contesto del carcere di Ascoli Piceno.I dati oggettivi parlano chiaro: a fine maggio, gli istituti penali delle Marche ospitano 967 persone, superando ampiamente la capienza regolamentare di 840 posti. La sovraffollamento si fa particolarmente pesante nella struttura di Montacuto, dove il numero di detenuti (351) eccede la capienza di 100 unità. Questa situazione, unita alla carenza cronica di personale – agenti, personale sanitario e psicologico – compromette l’erogazione di servizi essenziali. La difficoltà nell’assicurare scorte adeguate per le visite mediche può allungare i tempi di accesso alle cure, come dimostra il caso di un detenuto di Montecuto che ha dovuto attendere un anno per un controllo.La risposta regionale, con uno stanziamento di 500.000 euro destinati ai quattro ambiti territoriali, e il finanziamento statale di ulteriori 4 milioni, rappresentano un passo nella direzione giusta. L’impiego di queste risorse, mirato ad attività sia interne che esterne al carcere – dove la popolazione esterna è sei volte superiore a quella interna – sottolinea l’importanza della reintegrazione sociale come elemento chiave del percorso di riabilitazione. Il lavoro di rieducazione, se correttamente offerto, può fornire ai detenuti uno strumento prezioso per la trasformazione personale e la ricostruzione del proprio futuro.Tuttavia, la critica più incisiva del Garante Giulianelli si concentra sulle Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), considerate luoghi di sofferenza e privi di speranza, piuttosto che centri di supporto e cura. La rieducazione, pur essendo un obiettivo nobile, non può essere perseguita efficacemente in un contesto di privazione e disagio psicologico. Il vero cambiamento, pertanto, deve nascere dalla comunità esterna al carcere, che deve accogliere e supportare il detenuto nel suo percorso di reintegrazione, superando pregiudizi e offrendo opportunità concrete di riscatto sociale. La sfida, quindi, non è solo migliorare le condizioni all’interno delle carceri, ma costruire una società più inclusiva e capace di offrire una seconda possibilità a chi ha commesso errori.