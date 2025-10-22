Card. Menichelli: un pastore illuminato lascia un segno indelebile

Un’eco di saggezza e una guida pastorale la cui influenza continua a permeare il tessuto delle comunità cristiane che ha avuto il privilegio di servire.

Questo è il lascito indelebile che il card.

Edoardo Menichelli, ex arcivescovo di Ancona-Osimo, ha lasciato nel cuore di tutti.

Le parole dell’arcivescovo Angelo Spina, pronunciate durante la celebrazione funebre a San Severino Marche, ne sono una testimonianza sentita e profonda.

La cerimonia, gremita di fedeli, intellettuali e rappresentanti istituzionali, ha segnato la fine di un percorso di fede e di servizio che ha visto il card.

Menichelli dedicarsi anima e corpo alla Chiesa.

La sua figura, emersa da una terra profondamente radicata nella tradizione, Serripola, frazione di San Severino, nel 1939, ha incarnato un esempio di umiltà, dedizione e coraggio.

Il card.

Menichelli non fu solo un pastore, ma un architetto di comunità, capace di interpretare i segni dei tempi e di affrontare le sfide con una visione lucida e profetica.

La sua leadership si distinse per un dialogo aperto con il mondo, una costante ricerca della giustizia sociale e una fervente attenzione ai bisognosi.

Il suo pontificato ad Ancona-Osimo fu caratterizzato da un rinnovato impegno verso la periferia esistenziale, un’attenzione particolare ai giovani e alle loro inquietudini, e un’apertura innovativa verso le altre culture e religioni.

Promosse attivamente l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, convinto che solo attraverso la comprensione reciproca e il rispetto delle differenze fosse possibile costruire un futuro di pace e di convivenza civile.

Ricordato come un uomo di profonda spiritualità e una mente acuta, il card.

Menichelli lasciò un’impronta significativa nel panorama ecclesiale italiano.

La sua capacità di ascolto, la sua sensibilità verso le fragilità umane e il suo impegno per la promozione della dignità umana saranno ricordati come elementi distintivi di un pontificato illuminato dalla fede e dall’amore per il prossimo.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio continuerà a ispirare e a guidare le comunità cristiane e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il suo lascito spirituale, come un seme piantato in un terreno fertile, continuerà a germogliare e a dare frutti di speranza e di fede per le generazioni future.