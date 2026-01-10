Carnevale Ascoli Piceno 2026: Sicurezza e Innovazione tra Tradizione e Nuove Sfide

- PUBBLICITA -

L’avvio del percorso verso il Carnevale di Ascoli Piceno 2026 si fa sentire, segnando un punto di svolta nell’approccio all’evento più atteso della città.

L’edizione, prevista dal 12 al 17 febbraio, si presenta come un crocevia tra tradizione e necessità di rinnovamento, con una rinnovata attenzione alla sicurezza e alla gestione degli spazi urbani.

Il presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, ha esplicitamente sottolineato la volontà di implementare un sistema di controlli significativamente più stringente rispetto alle edizioni precedenti.

Questa decisione, motivata dalla volontà di garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti i partecipanti, prefigura un intervento proattivo delle forze dell’ordine, mirato a prevenire l’insediamento di postazioni fisse non autorizzate.

La tolleranza, in questo contesto, viene delineata come un elemento da minimizzare.

La complessità organizzativa dell’edizione 2026 è accentuata dalla concomitante presenza di lavori infrastrutturali nel centro storico.

In particolare, l’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Arringo, cuore pulsante e iconico del Carnevale ascolano, impone una riprogettazione radicale delle dinamiche spaziali.

Questa piazza, tradizionalmente fulcro di aggregazione e spettacolo, risulta temporaneamente indisponibile, costringendo l’organizzazione a soluzioni alternative.

Il direttivo dell’associazione, in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale e nel rispetto scrupoloso del Piano di Sicurezza, ha pertanto avviato un processo di rimodulazione delle postazioni fisse destinate ai gruppi mascherati.

Tale processo, volto a ottimizzare l’utilizzo degli spazi a disposizione, si concretizzerà con l’apertura delle preiscrizioni, a partire da lunedì 12 gennaio alle ore 12, per la sezione dedicata ai gruppi fissi.

L’assegnazione delle postazioni, tuttavia, non avverrà in ordine cronologico di iscrizione, bensì secondo criteri definiti dall’organizzazione, che terranno conto delle esigenze dei diversi gruppi e della fattibilità logistica.

La potenziale necessità di aree alternative ha portato a considerare l’utilizzo di spazi come piazza Ventidio Basso e piazza Sant’Agostino, garantendo così una copertura adeguata per l’accoglienza dei cortei e delle performance.

Questa edizione del Carnevale di Ascoli Piceno si prospetta quindi come un banco di prova per l’organizzazione, chiamata a conciliare la salvaguardia della tradizione carnevalesca con le esigenze di sicurezza e l’adeguamento a un contesto urbano in profonda trasformazione, ponendo le basi per un futuro evento ancora più inclusivo e spettacolare.

L’attenzione alla sicurezza non mira a limitare la festa, ma a preservarne l’autenticità e a garantirne la fruibilità per tutti i cittadini e i visitatori.