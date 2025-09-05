Castelraimondo: Inchiesta sull’Abuso Edilizio e la Tutela del Paesaggio

L’inchiesta giudiziaria che coinvolge ventinove persone a Castelraimondo, in provincia di Macerata, solleva una questione di cruciale importanza per la tutela del paesaggio e l’applicazione della normativa urbanistica: la responsabilità derivante da attività edilizie realizzate in flagrante violazione dei principi di legalità e pianificazione territoriale.

L’accusa, che poggia su un’approfondita attività investigativa condotta dai Carabinieri Forestali di Matelica sotto la direzione della Procura di Macerata, ruota attorno a reati di edilizia abusiva e lottizzazione illegale, elementi che compromettono seriamente la preservazione dell’integrità ambientale e del patrimonio culturale.

L’indagine ha preso avvio da un episodio apparentemente isolato: la realizzazione di una piscina in un contesto condominiale, eseguita senza le necessarie autorizzazioni edilizie e, soprattutto, senza la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, un adempimento imprescindibile per interventi che incidono su aree di particolare pregio estetico e ambientale.

Tuttavia, questa scoperta si è rivelata la punta dell’iceberg, aprendo un vaso di Pandora che ha portato alla luce una rete di comportamenti irregolari, coinvolgendo non solo costruttori e proprietari, ma anche due dipendenti comunali con funzioni istruttorie, chiamati a garantire il rispetto delle normative urbanistiche.

La complessità del caso risiede nella potenziale violazione di molteplici disposizioni legislative, che spaziano dal Codice del Patrimonio Artistico e Culturale (in relazione alla tutela del paesaggio) alle normative sull’edilizia e sulla pianificazione territoriale.

L’autorizzazione paesaggistica, infatti, non è un mero adempimento burocratico, ma un filtro essenziale per valutare l’impatto di un intervento sull’ambiente circostante, considerando aspetti come la visibilità, l’armonia con il contesto paesaggistico, la salvaguardia di elementi storici e culturali.

L’inclusione di funzionari comunali nell’elenco degli indagati pone un interrogativo fondamentale: quale sia il grado di responsabilità degli organi di controllo e di vigilanza nell’assicurare il rispetto delle norme? L’accusa, in questo caso, potrebbe riguardare omissioni, negligenze o addirittura complicità nel favorire attività edilizie abusive.

La lottizzazione abusiva, elemento ulteriore di gravità contestato, implica la realizzazione di interventi edilizi in assenza di un piano urbanistico approvato, con conseguenze potenzialmente devastanti per la corretta gestione del territorio e la qualità della vita dei cittadini.

L’inchiesta di Castelraimondo rappresenta un campanello d’allarme che sottolinea l’importanza di rafforzare i controlli, promuovere la trasparenza e responsabilizzare tutti gli attori coinvolti nella pianificazione e gestione del territorio, al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di abusivismo edilizio e salvaguardare il patrimonio paesaggistico e culturale del Paese.

Il caso solleva, inoltre, interrogativi sulla formazione e la sensibilità dei professionisti del settore, nonché sulla necessità di un aggiornamento costante delle normative e dei meccanismi di controllo, al passo con l’evoluzione delle tecniche edilizie e le crescenti pressioni antropiche sul territorio.