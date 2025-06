Catturato a Jesi: arrestato con Mandato Europeo per furto in Romania

Nel cuore di Jesi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Investigativo (NOI) della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie rumene, portando all’identificazione e alla cattura di un cittadino romeno di 47 anni. L’operazione, frutto di una collaborazione transfrontaliera e di un’attività di indagine volta a contrastare la criminalità organizzata, ha svelato un intricato scenario di reati transnazionali.L’uomo, altrimenti privo di precedenti penali nel territorio italiano, era ricercato dal Tribunale di Suceava per il suo coinvolgimento in un tentativo di furto aggravato perpetrato il 15 aprile 2025. L’episodio, avvenuto in una zona industriale di Suceava, aveva visto una banda di malviventi agire con l’obiettivo di depredare un container appartenente a una società di spedizioni. Il titolare dell’azienda, insospettito da movimenti sospetti, aveva sorpreso i ladri durante l’azione, riuscendo a bloccarli e a identificarne uno dei membri, riconoscendolo successivamente durante le indagini che hanno portato al rilascio del Mandato di Arresto Europeo.Successivamente, l’indagato aveva trasferito la sua residenza in Italia, precisamente a San Marcello, nel tentativo di eludere le autorità rumene e di sfuggire alla giustizia. Tuttavia, la meticolosa attività di cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine, con lo scambio di informazioni e dati, ha permesso di rintracciare il fuggitivo nel territorio italiano.Una volta assicurato, l’uomo è stato condotto presso la caserma dei Carabinieri per le formalità di rito. L’assenza di documenti di identificazione italiani ha reso necessaria una procedura di fotosegnalamento per confermare la sua identità e verificarne le generalità. A seguito di queste verifiche, è stata disposta la custodia cautelare in attesa di estradizione, trasferendolo presso la struttura carceraria di Montacuto.L’udienza di convalida dell’arresto, di competenza della Corte d’Appello, si terrà a breve, segnando un passo cruciale nel processo di estradizione. L’obiettivo primario è quello di garantire che l’indagato sia sottoposto alla giustizia rumena, dove rischia una pena detentiva di cinque anni, un riflesso della gravità del reato commesso e della necessità di contrastare efficacemente la criminalità transnazionale, consolidando la collaborazione tra le forze di polizia dei diversi paesi europei. L’operazione evidenzia l’importanza di una cooperazione internazionale rafforzata per affrontare le sfide poste dalla criminalità organizzata che opera al di là dei confini nazionali.