Cedimento stradale a San Severino: rottura condotta e intervento urgente.

Un evento imprevisto ha scosso la quiete notturna di San Severino Marche, in provincia di Macerata, manifestandosi con un cedimento improvviso del manto stradale in via Ludovico Ariosto.

La rottura di una condotta idrica, apparentemente silente fino a poche ore prima, ha innescato una reazione a catena che ha portato alla compromissione di una porzione significativa dell’arteria stradale, situata in una posizione particolarmente delicata, sovrastando il campo sportivo comunale Gualtiero Soverchia.

L’evento, verificatosi nel corso della notte, ha causato la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra i numeri civici 27 e 29, un intervento necessario per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi.

La perdita d’acqua, agendo come un agente erosivo nel sottosuolo, ha progressivamente indebolito la struttura portante del manto stradale, culminando nel cedimento osservato.

Fortunatamente, al momento dell’evento, non risultano abitazioni o nuclei familiari isolati, sebbene la scena che si è presentata ai primi soccorritori fosse suggestiva e potenzialmente pericolosa.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco si è rivelato cruciale.

Oltre alla messa in sicurezza generale dell’area, i pompieri hanno estratto con cautela un’autovettura rimasta in bilico sul bordo della voragine, un salvataggio che ha evitato conseguenze ben più gravi.

La Polizia Locale ha prontamente attuato la messa in sicurezza perimetrale e la deviazione del traffico, limitando l’accesso all’area interessata.

Le operazioni di risanamento sono state immediatamente avviate, coinvolgendo un’azione coordinata tra l’area manutenzioni e servizi esterni del Comune e i tecnici e gli operai della società Assem Spa, la municipalizzata responsabile della gestione del servizio idrico.

L’obiettivo primario è duplice: riparare la condotta idrica danneggiata e procedere alla messa in sicurezza della stessa, mitigando il rischio di ulteriori cedimenti.

Parallelamente, si stanno effettuando indagini approfondite per determinare le cause precise della rottura, che potrebbero essere legate all’età della condotta, alle caratteristiche del terreno o a eventi sismici pregressi.

Il Comune, consapevole della delicatezza della situazione e dell’impatto sull’infrastruttura viaria, ha annunciato un monitoraggio continuo dell’area.

Nei prossimi giorni, tecnici specializzati valuteranno l’entità complessiva dei danni al sottofondo stradale, prendendo in considerazione l’analisi geologica del versante e l’eventuale presenza di infiltrazioni persistenti.

Successivamente, saranno definiti gli interventi necessari per il consolidamento strutturale e la successiva riapertura della via, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

L’evento pone, inoltre, l’attenzione sulla necessità di una pianificazione strategica di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie comunali, particolarmente in aree geologicamente sensibili.