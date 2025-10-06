Chimica: Unicam Inaugura un Laboratorio Virtuale Innovativo

Un’inedita sinergia tra didattica, innovazione tecnologica e immersione sensoriale caratterizza il nuovo Laboratorio di Chimica dell’Università di Camerino (Unicam), inaugurato presso il Polo didattico Sant’Agostino.

L’iniziativa, presentata in un evento che ha visto la partecipazione di figure chiave dell’ateneo, tra cui il rettore Graziano Leoni, la prorettrice Giulia Bonacucina, Francesco Di Costanzo (PA Social e docente Unicam), Isolina Marota (delegata all’Orientamento), Gianni Sagratini (direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute), Fabio Marchetti (docente di Chimica generale) e i progettisti Claudio Pettinari (Scuola di Scienze del Farmaco) e Daniele Rossi (Scuola di Architettura e Design), segna un punto di svolta nell’approccio all’insegnamento delle scienze.

Il laboratorio, basato su un sofisticato ambiente di realtà virtuale, trasforma l’apprendimento della Chimica in un’esperienza dinamica e interattiva.

Gli studenti non sono più limitati all’osservazione passiva di concetti astratti, ma diventano protagonisti attivi, in grado di manipolare virtualmente reagenti, strumenti di laboratorio e di osservare direttamente fenomeni chimici complessi.

Questa immersione totale favorisce una comprensione più profonda dei principi fondamentali, stimolando la curiosità e la capacità di problem-solving.L’interfaccia del laboratorio virtuale è pensata per guidare lo studente in modo intuitivo, attraverso una “lavagnetta virtuale” che offre istruzioni passo-passo, suggerimenti e inviti all’osservazione riflessiva.

L’ambiente simulato enfatizza l’importanza della cautela e della precisione, elementi cruciali per la sicurezza e il successo in un laboratorio reale.

Il rettore Leoni ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di come la tecnologia possa arricchire e potenziare la formazione scientifica, fornendo agli studenti strumenti innovativi per esplorare e interiorizzare i concetti di Chimica.

Il progetto si configura come un’opportunità unica nel panorama italiano, capace di superare le barriere fisiche e le limitazioni dei laboratori tradizionali.

Come sottolineato dal professor Pettinari, la metodologia innovativa del laboratorio virtuale andrà a costituire un “addestramento preliminare” per gli studenti, preparandoli all’utilizzo sicuro e consapevole dei materiali e delle strumentazioni presenti nei laboratori chimici reali.

Questo approccio graduale mira a ridurre il rischio di errori e incidenti, promuovendo al contempo una maggiore competenza e sicurezza nell’esecuzione degli esperimenti.

In definitiva, il nuovo laboratorio virtuale di Unicam non è solo uno strumento didattico, ma un vero e proprio ecosistema di apprendimento che promuove l’innovazione, la sicurezza e l’eccellenza nella formazione scientifica.