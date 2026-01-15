Civita: Intelligenza Artificiale per la Sicurezza Urbana

- PUBBLICITA -

Civitanova Marche investe nell’intelligenza artificiale per un sistema di sicurezza urbana proattivo e predittivo, delineando un cambio di paradigma rispetto ai modelli di sorveglianza tradizionali.

L’amministrazione comunale ha stanziato quasi 70.000 euro, provenienti dall’avanzo di amministrazione, per un’iniziativa volta a potenziare significativamente le capacità operative della polizia locale e a rispondere alle crescenti sfide legate alla sicurezza territoriale.

L’installazione di quattordici nuove telecamere OCR (Optical Character Recognition) rappresenta solo la punta dell’iceberg.

Queste telecamere, strategicamente posizionate in punti nodali della viabilità cittadina, dalla SS.

16 ai principali snodi, andranno ad ampliare la rete esistente, garantendo una copertura più capillare del territorio.

La loro capacità di lettura delle targhe, anche in condizioni di scarsa visibilità o ad alta velocità, eleva il livello di precisione e affidabilità del sistema.

Tuttavia, l’elemento distintivo non risiede tanto nell’hardware, quanto nel software di analisi dati che lo accompagna.

Questo sistema, già sottoposto a test preliminari, trasforma le immagini acquisite in informazioni operative immediatamente fruibili, estraendo pattern e correlazioni che sfuggirebbero all’occhio umano.

La piattaforma, in tempo reale, verifica lo stato dei veicoli attraverso l’interfaccia con i database ministeriali, consentendo interventi mirati in caso di irregolarità o potenziali pericoli per la sicurezza stradale e urbana.

La vera innovazione, tuttavia, emerge dall’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati.

Questi non si limitano a leggere le targhe, ma analizzano i flussi di traffico, individuano schemi comportamentali ricorrenti e associazioni tra veicoli, fornendo indizi preziosi per le indagini della polizia giudiziaria.

La capacità di creare profili dinamici dei veicoli e di identificare gruppi di mezzi sospetti, spesso collegati ad attività criminali organizzate, rappresenta un passo avanti cruciale nella prevenzione e nella repressione del crimine.

Il progetto non si limita all’aspetto investigativo.

Una nuova piattaforma di gestione video, in grado di fornire una visione d’insieme integrata e dettagliata del contesto urbano, garantirà una gestione più efficace delle risorse operative e una migliore risposta alle emergenze.

L’iniziativa, sviluppata dal settore Ced del Comune sotto la direzione dell’ingegner Marco Pandolfi, è stata realizzata nel rispetto delle normative sulla cybersicurezza e con un approccio “Privacy by Design”, a garanzia della tutela dei dati personali dei cittadini.

Si tratta di un primo tassello di un piano più ampio, già presentato alla Prefettura, che prevede ulteriori investimenti per l’installazione di nuove telecamere e l’ampliamento delle funzionalità del sistema, per un valore complessivo di circa 80.000 euro.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’adozione di tecnologie all’avanguardia sia indispensabile per garantire elevati standard di sicurezza e come questi strumenti consentano un controllo dinamico del territorio, riducendo significativamente i tempi di intervento e di indagine, e consentendo una gestione proattiva della sicurezza urbana.