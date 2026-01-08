Civitanova: Polizia Locale e Ascoli uniti per più sicurezza.

- PUBBLICITA -

La Polizia Locale di Civitanova Marche consolida il proprio impegno verso una città più sicura e vivibile, inaugurando una nuova fase di collaborazione interterritoriale e potenziamento delle proprie capacità operative.

L’avvio del primo servizio congiunto con il Comando di Ascoli Piceno, un accordo strategico volto a contrastare efficacemente il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, segna un passo significativo in questa direzione.

Ascoli Piceno, riconosciuto centro di eccellenza nella formazione di unità specialistiche, offre un supporto prezioso, incrementando la capacità di controllo del territorio civitanovese.

Il debutto operativo è stato contraddistinto dalla presenza di Ila, pastore tedesco del nucleo cinofilo ascolano, che ha rapidamente catalizzato l’attenzione di viaggiatori e personale ferroviario, dimostrando l’efficacia del suo contributo alla sicurezza.

L’unità operativa, composta da cinque agenti altamente specializzati affiancata da Ila, ha generato un immediato senso di sicurezza e rassicurazione tra i cittadini, rafforzando la percezione di una presenza istituzionale proattiva e attenta alle esigenze del territorio.

Questa collaborazione non si limita a una semplice operazione congiunta, ma si inserisce in un piano complessivo di investimenti strategici che mira a trasformare radicalmente la Polizia Locale civitanovese in un modello di eccellenza operativa e tecnologica.

L’acquisizione di strumentazione all’avanguardia, come i narcotest di ultima generazione, capaci di rilevare un ampio spettro di sostanze, incluso il pericoloso fentanil, unitamente a bilance di precisione e sistemi di custodia sicura dei reperti, testimonia l’impegno verso la prevenzione e la repressione del crimine.

Parallelamente, un’attenzione particolare è rivolta alla formazione del personale.

Programmi di aggiornamento continui su tecniche di de-escalation, gestione dei conflitti e procedure di polizia giudiziaria in materia di stupefacenti, mirano a garantire un intervento professionale e mirato, nel rispetto dei diritti dei cittadini e nell’ottica di una gestione efficace delle situazioni di crisi.

Il Comandante della Polizia Locale, Cristian Lupidi, ha sottolineato l’importanza cruciale di questa collaborazione, definendola un vero e proprio “salto di qualità” che rafforza la capacità di risposta alle problematiche legate alla sicurezza urbana.

La presenza del Sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’Assessore alla Sicurezza Urbana, Giuseppe Cognigni, sottolinea l’importanza strategica di questo impegno e la volontà dell’amministrazione comunale di sostenere un modello di polizia locale proattivo, innovativo e al servizio della comunità.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro della città, un segnale tangibile di impegno verso una Civitanova Marche sempre più sicura, inclusiva e prospera.