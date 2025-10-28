Civitanova: Scoperta filiera di marijuana, sequestrati 40 kg.

Nel cuore industriale di Civitanova Marche, un’operazione mirata della Guardia di Finanza ha interrotto un tentativo di introduzione di un ingente quantitativo di marijuana, rivelando un anello di una più ampia filiera illegale.

L’attività, nata da un’intuizione frutto di meticolosi controlli di routine presso un importante hub di spedizioni, ha portato al sequestro di circa quaranta chilogrammi della sostanza stupefacente, un peso significativo con implicazioni rilevanti per l’economia criminale locale e nazionale.

L’intervento dei militari non è stato casuale.

Si inserisce in un piano di controllo più ampio, frutto di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine, formalizzata durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Questo organo, cruciale per la gestione preventiva del crimine, ha evidenziato la necessità di intensificare la vigilanza sui punti strategici della logistica, in particolare quelli adibiti alla gestione di corrieri espressi, spesso utilizzati per eludere i controlli più tradizionali.

La scoperta è iniziata quando i finanzieri hanno percepito un persistente e inequivocabile odore, un segnale d’allarme inequivocabile che ha immediatamente innescato un’indagine mirata.

La diligenza procedurale ha imposto il coinvolgimento del rappresentante legale della società di spedizioni, garantendo la presenza di un delegato per coadiuvare le operazioni.

L’apertura dei cinque pacchi sospetti ha confermato i sospetti, rivelando la quantità consistente di marijuana, accuratamente confezionata e pronta per essere spedita.

L’identificazione del destinatario ha permesso di deferirlo all’attenzione della Procura della Repubblica di Macerata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, un reato che prevede pene severe.

L’operazione, oltre a privare il mercato illegale di una notevole quantità di stupefacente, rappresenta un messaggio chiaro: la Guardia di Finanza è costantemente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata, adottando strategie innovative e rafforzando la cooperazione tra le diverse istituzioni.

La sostanza sequestrata è stata posta sotto vincolo probatorio, al fine di garantirne l’utilizzo come prova durante il successivo processo, assicurando un corretto accertamento dei fatti e una rigorosa applicazione della legge.

Questo episodio sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un approccio proattivo nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti, contribuendo a salvaguardare la sicurezza e la legalità del territorio.