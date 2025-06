Comitato CTG: Ancona Riorganizza il Trasporto Pubblico con Conerobus

Costituzione del Comitato Tecnico di Gestione per il Trasporto Pubblico Locale: Un Passo Verso la Riorganizzazione del Sistema e la Sostenibilità di ConerobusLa Giunta comunale di Ancona ha approvato una delibera volta alla costituzione del Comitato Tecnico di Gestione (CTG) per il contratto di servizio di trasporto pubblico locale, esercito sul territorio da Conerobus. Questa decisione, attuazione di un percorso avviato nel 2022 con l’approvazione della proroga del contratto e ulteriormente definita nell’addendum contrattuale del novembre 2024, segna un punto di svolta nella governance del sistema di mobilità urbana.La necessità di istituire il CTG è emersa in seguito alla valutazione della Corte dei Conti, che ha qualificato Conerobus come azienda partecipata e controllata, rendendo imprescindibile un monitoraggio più accurato delle attività e procedure aziendali. L’iniziativa si pone come risposta concreta alla necessità di correggere le criticità ereditate dal passato e, soprattutto, di orientare Conerobus verso una politica industriale solida e sostenibile, fondata su un equilibrio virtuoso tra ricavi e costi.Il Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità, Giovanni Zinni, ha sottolineato come il CTG rappresenti un passo avanti rispetto alle precedenti iniziative, consolidando un approccio proattivo volto a migliorare le relazioni industriali con i sindacati e a garantire la competitività dell’azienda in vista della prossima gara d’appalto prevista per il 2026. L’istituzione del CTG non è solo una formalità contrattuale, ma un’opportunità per creare un tavolo di confronto permanente tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza di Conerobus.Funzioni e Composizione del ComitatoIl CTG avrà il compito di supervisionare e supportare la gestione del contratto di servizio, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali e promuovendo l’efficienza del sistema. Tra le sue funzioni principali figurano: la valutazione di varianti contrattuali e studi di fattibilità, l’assistenza nella gestione del sistema di monitoraggio, la valutazione di proposte di modifica dei servizi, la gestione del sistema di premi e sanzioni, l’accertamento del programma di esercizio e di manutenzione degli impianti, la verifica del rispetto degli standard di qualità e l’avanzamento del progetto di bigliettazione elettronica “Marta”. Il Comitato sarà composto da due rappresentanti dell’ente affidante (Comune), due rappresentanti di Conerobus e un segretario verbalizzatore. I componenti non percepiranno compensi o gettoni di presenza, e potranno avvalersi della collaborazione di esperti del settore mobilità e trasporto pubblico. Sarà inoltre redatto un apposito regolamento organizzativo entro 30 giorni dall’insediamento.Coinvolgimento delle Direzioni Comunali e Controllo FinanziarioLa composizione del Comitato rifletterà la complessità delle competenze coinvolte: saranno rappresentate le Direzioni di Pianificazione Urbana e Ambientale, Contratti e Servizi, con particolare riferimento alla gestione tecnica, alla programmazione del servizio e agli aspetti contrattuali e patrimoniali. I risultati dei lavori del CTG saranno comunicati all’Area Risorse e Sviluppo Economico, al fine di garantire un adeguato monitoraggio finanziario e un controllo sulle partecipate.L’istituzione del Comitato Tecnico di Gestione rappresenta quindi un elemento cruciale per la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale a Ancona, mirando a promuovere la sostenibilità finanziaria di Conerobus, migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e preparare l’azienda ad affrontare le sfide future.