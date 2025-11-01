Contributo solidale per le montagne: quattro centesimi per salvaguardare il cuore verde d’Italia.

Un contributo solidariale per la salvaguardia del cuore verde dell’Italia: è la proposta avanzata da Giuseppe Amici, riconfermato alla presidenza dell’Unione Nazionale delle Comunità Montane (Uncem) Marche, durante l’assemblea regionale dedicata alla nuova legislazione sulle aree interne.

Si tratta di un piccolo onere, pari a quattro centesimi per metro cubo d’acqua estratto dalle sorgenti montane, destinato interamente alla manutenzione e al potenziamento dei territori appenninici.

Lungi dall’essere una nuova imposta o un aggravio per i consumatori, come sottolinea Amici, il contributo è già incluso nella tariffa idrica esistente e riflette un principio fondamentale: chi trae beneficio dalla ricchezza idrica delle montagne, ha la responsabilità di contribuire alla sua tutela.

L’acqua, linfa vitale di questi ecosistemi fragili, rappresenta un patrimonio da proteggere non solo per il suo valore intrinseco, ma anche per il suo ruolo cruciale nella regolazione del territorio, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nel mantenimento della biodiversità.

I fondi raccolti sarebbero impiegati prioritariamente in interventi di prevenzione del rischio naturale, difesa del suolo, cura e gestione sostenibile dei boschi e manutenzione dei versanti, affrontando in modo proattivo le sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’aumento degli eventi estremi.

L’assemblea, a cui hanno preso parte figure chiave come il presidente nazionale Marco Bussone e gli assessori regionali allo Sviluppo Economico e al Lavoro, ha fornito l’occasione per fare il punto sulle linee guida della legge 131/2025, che riconosce la montagna come elemento imprescindibile per l’equilibrio territoriale e sociale della Repubblica.

Tuttavia, Uncem ha espresso una seria preoccupazione riguardo ai criteri di definizione dei comuni montani, attualmente basati esclusivamente su altitudine e pendenza.

Tale approccio, secondo Amici, risulta inadeguato e penalizza realtà territoriali che, pur situandosi a quote inferiori, condividono le stesse problematiche di isolamento, spopolamento e marginalizzazione.

Un documento approvato dall’assemblea ha evidenziato l’esclusione delle Unioni Montane da un gruppo tecnico ministeriale, con il rischio concreto di una riduzione del numero di comuni riconosciuti come montani, sollecitando un intervento della Regione Marche per la definizione di criteri più inclusivi e attenti alla complessità del territorio.

Tra le opportunità offerte dalla nuova legge, sono stati messi in luce incentivi per il reclutamento e la permanenza del personale sanitario nelle aree interne, agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli alloggi, misure di tutela per le scuole e l’estensione della banda ultralarga, infrastruttura essenziale per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Marco Bussone, nel suo intervento conclusivo, ha sottolineato il ruolo strategico delle Unioni Montane come strumenti di cooperazione territoriale, auspicando una montagna protagonista delle politiche di coesione nazionale, non relegata a un ruolo marginale e passivo.

La sfida è quella di trasformare le aree interne in motori di sviluppo sostenibile, valorizzando le loro peculiarità ambientali, culturali ed economiche.