Contro l’Olimpiade: Protesta e Dissenso nelle Marche

Un grido di dissenso risuona nelle piazze, una protesta che si accende in parallelo al passaggio della fiamma olimpica.

I centri sociali marchigiani, con un appello diretto e incisivo, invitano a una contro-manifestazione in piazza Cavour, in netto contrasto con la celebrazione ufficiale prevista per l’accoglienza della torcia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

L’orario, tra le 17 e le 19:30, coincide con il momento culminante dell’evento olimpico, scelto deliberatamente per amplificare il messaggio di contestazione.

Il fulcro della protesta non è tanto l’evento olimpico in sé, ma l’ipocrisia che esso rappresenta.

Dietro le fasulle promesse di pace e di unità che accompagnano la fiamma, si celano scelte politiche ed economiche che alimentano conflitti e ingiustizie a livello globale.

La retorica olimpica, spesso esaltata come veicolo di valori universali, contrasta drammaticamente con la realtà di un continente in fermento, segnato da una corsa agli armamenti sempre più accelerata.

La denuncia si fa ancora più pungente quando si focalizza sulla situazione mediorientale, dove il conflitto israelo-palestinese continua a mietere vittime e a generare sofferenze incommensurabili.

La presenza di Israele ai Giochi Invernali, definita esplicitamente “stato genocida” dai manifestanti, è percepita come una legittimazione di politiche repressive e di violazioni dei diritti umani.

Questo giudizio severo sottolinea la convinzione che il movimento olimpico, pur professando ideali di inclusione e di armonia, abbia scelto di ignorare, o addirittura di supportare, un regime accusato di crimini contro l’umanità.

La manifestazione non si limita a una critica superficiale; essa vuole stimolare una riflessione più profonda sul ruolo dello sport nel contesto geopolitico contemporaneo.

L’ideale olimpico, nato con l’ambizione di promuovere la pace attraverso lo sport, si scontra con la realtà di un mondo governato da interessi economici e strategici che spesso lo pervertiscono.

I centri sociali marchigiani invitano quindi a smascherare questa ipocrisia, a non lasciarsi ingannare dalle apparenze e a pretendere che i valori di pace, giustizia e solidarietà siano al centro delle scelte politiche ed economiche, anziché essere relegati a mere parole d’ordine per fini propagandistici.

Il gesto di spegnere la fiamma non è un atto di vandalismo, ma un tentativo simbolico di risvegliare le coscienze e di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di un cambiamento radicale.