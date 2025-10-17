L’attenzione alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative igienico-sanitarie ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, NAS, di Ancona in un’intensa attività di controllo capillare su un vasto territorio comprendente le province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino.
Le ispezioni, mirate a tutelare la salute pubblica e a prevenire frodi alimentari, hanno evidenziato criticità significative che hanno portato a provvedimenti sanzionatori e sospensioni di attività.
Nel Pesarese, un importante ingrosso di prodotti ittici è risultato al centro di un intervento particolarmente incisivo.
L’ispezione ha portato al sequestro e allo smaltimento di un quantitot
Controlli Nas: sequestri e sanzioni nel Pesarese
