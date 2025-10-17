venerdì 17 Ottobre 2025
13.1 C
Ancona
Ancona Cronaca

Controlli Nas: sequestri e sanzioni nel Pesarese

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’attenzione alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative igienico-sanitarie ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, NAS, di Ancona in un’intensa attività di controllo capillare su un vasto territorio comprendente le province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino.
Le ispezioni, mirate a tutelare la salute pubblica e a prevenire frodi alimentari, hanno evidenziato criticità significative che hanno portato a provvedimenti sanzionatori e sospensioni di attività.
Nel Pesarese, un importante ingrosso di prodotti ittici è risultato al centro di un intervento particolarmente incisivo.
L’ispezione ha portato al sequestro e allo smaltimento di un quantitot

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap