Controlli Nas: sequestri e sanzioni nel Pesarese

L’attenzione alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative igienico-sanitarie ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, NAS, di Ancona in un’intensa attività di controllo capillare su un vasto territorio comprendente le province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino.

Le ispezioni, mirate a tutelare la salute pubblica e a prevenire frodi alimentari, hanno evidenziato criticità significative che hanno portato a provvedimenti sanzionatori e sospensioni di attività.

Nel Pesarese, un importante ingrosso di prodotti ittici è risultato al centro di un intervento particolarmente incisivo.

L’ispezione ha portato al sequestro e allo smaltimento di un quantitot