Coop Alleanza 3.0: vota i progetti solidali Più Vicini

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo impegno verso la comunità locale con l’iniziativa “Più Vicini”, giunta alla sua quinta edizione.

Dal 1° al 31 ottobre, i soci e i clienti avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla decisione di quali progetti solidali riceveranno il sostegno concreto della cooperativa.

Si tratta di un meccanismo di democrazia partecipativa, che permette a Coop di indirizzare risorse verso le reali necessità del territorio, ascoltando le priorità espresse direttamente dalla sua clientela.

L’edizione precedente ha rappresentato un successo significativo, con oltre 690 progetti supportati da 650 realtà locali, per un investimento totale di 250.000 euro.

Questo risultato tangibile è stato reso possibile grazie all’entusiasmo e alla partecipazione attiva di migliaia di soci, che hanno contribuito attraverso 6,7 milioni di gettoni cartacei e 211.000 voti online.

Il processo di voto è semplice e accessibile.

All’interno dei punti vendita Coop, i soci potranno scegliere tra tre iniziative previamente selezionate dai Consigli di Zona, inserendo i gettoni ottenuti per ogni 15 euro di spesa nell’urna dedicata.

Ma l’impegno di Coop non si limita al negozio fisico.

Ogni socio riceverà un gettone aggiuntivo, utilizzabile in modalità digitale attraverso il sito all.

coop/piuvicini o tramite la App Coop.

Anche gli utenti di easyCoop, sia per la spesa a domicilio che per i prodotti petcare, riceveranno i loro gettoni fino al 3 novembre, ampliando ulteriormente la partecipazione.

Questo approccio multicanale riflette la volontà di Coop di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di facilitare la partecipazione di tutti i soci, indipendentemente dalle loro abitudini di acquisto.

Al termine del periodo di voto, le iniziative candidate saranno finanziate in proporzione al numero di voti ricevuti.

Questo garantisce che le risorse siano allocate in modo equo e trasparente, rispondendo alle esigenze più sentite dalla comunità.

“Più Vicini” non è solo un’iniziativa di finanziamento, ma un vero e proprio ponte tra Coop e il territorio, un’espressione concreta del suo modello di cooperativa basata sui valori della solidarietà e della responsabilità sociale.

Partecipare significa contribuire a costruire un futuro più solidale e sostenibile per tutti.