Coop sostiene gli animali: torna Una cuccia per tutti

Quest’autunno, Coop Alleanza 3.0 lancia una nuova edizione di “Una cuccia per tutti”, un’iniziativa volta a sostenere concretamente il delicato ecosistema dei rifugi e delle associazioni che si prendono cura di animali abbandonati, feriti o in difficoltà.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, ogni acquisto della linea “Coop Amici Speciali”, dedicata a cani e gatti, contribuirà direttamente a 52 strutture sparse sul territorio nazionale, ampliando il supporto non solo a canili e gattili tradizionali, ma anche a centri specializzati nella cura della fauna selvatica, spesso trascurati.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 va oltre la semplice donazione.

“Una cuccia per tutti” rappresenta un atto di responsabilità sociale d’impresa, un modo per sensibilizzare la comunità e promuovere un approccio etico nei confronti del benessere animale.

Le informazioni dettagliate sull’iniziativa sono disponibili sul sito all.

coop/unacucciapertutti, e la partecipazione è estesa anche agli acquisti effettuati attraverso le piattaforme EasyCoop PetStore e EasyCoop, facilitando così il coinvolgimento di un pubblico più ampio.

Il 2024 ha visto un successo significativo grazie alla collezione tematica Peanuts, che ha generato una donazione di 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi, contribuendo a un supporto finanziario di 51.000 euro, distribuito tra le Zone Soci e destinato a 46 strutture dedicate alla cura di animali abbandonati e feriti.

Questo risultato testimonia la crescente consapevolezza e l’interesse dei consumatori verso iniziative che coniugano acquisto responsabile e aiuto concreto.

L’impegno di Coop non si limita al periodo autunnale.

L’iniziativa “Dona la spesa” di luglio 2025, attiva in oltre 220 punti vendita, ha permesso la raccolta di oltre 63 tonnellate di prodotti destinati a più di 170 associazioni locali.

A queste si aggiungono le oltre 350 “scatole amiche” donate tramite EasyCoop, contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti a favore dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), evidenziando un impegno continuo e diversificato nel sostegno al mondo degli animali.

“Una cuccia per tutti” si inserisce perfettamente nei valori fondanti di Coop Alleanza 3.0, che promuovono la solidarietà, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale.

L’iniziativa non solo fornisce un importante sostegno economico alle strutture di accoglienza, spesso al limite delle proprie risorse, ma anche educa i soci e i clienti a un comportamento più consapevole e rispettoso nei confronti degli animali, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’abbandono e a promuovere una cultura del benessere animale.

L’obiettivo è creare una rete di supporto che vada oltre l’emergenza, puntando a un cambiamento culturale duraturo e a una maggiore tutela degli animali vulnerabili.