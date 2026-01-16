Corecom Marche: Secondo in Italia per Alfabetizzazione Digitale

- PUBBLICITA -

Il Corecom Marche si distingue nel panorama nazionale per il suo ruolo attivo nella promozione dell’alfabetizzazione mediatica e digitale, conquistando il secondo posto in Italia per numero di studenti coinvolti nel progetto “Patentino digitale”, secondo solo alla regione Lombardia.

Questa significativa presenza è stata formalmente riconosciuta nella relazione annuale dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che analizza le iniziative di educazione ai media e alle tecnologie digitali a livello nazionale.

Nel corso del 2024, il progetto ha offerto un percorso formativo a 1.050 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, distribuite nelle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata e Fermo.

Questo dato, pur essendo inferiore a quello lombardo (2.748 studenti) e toscano (1.031), riflette un impegno concreto nella diffusione di competenze cruciali per la cittadinanza digitale.

L’iniziativa, come sottolinea la presidente del Corecom, Cinzia Grucci, si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per navigare con consapevolezza nel complesso ecosistema dei nuovi media e dei social network.

Il percorso formativo non si limita alla mera trasmissione di conoscenze tecniche.

Attraverso lezioni interattive, laboratori pratici e il confronto diretto con esperti del settore, si intende sviluppare un pensiero critico e una capacità di discernimento.

L’obiettivo è formare cittadini digitali responsabili, in grado di valutare criticamente le informazioni che ricevono e di interagire in modo etico e costruttivo online.

Il successo del progetto “Patentino digitale” è frutto di una sinergia tra la struttura amministrativa del Corecom e il contributo prezioso delle associazioni del terzo settore, che operano in rete per raggiungere un numero sempre più ampio di studenti.

Questo approccio collaborativo testimonia la volontà di coinvolgere l’intera comunità nella promozione dell’educazione mediatica.

Parallelamente al “Patentino digitale”, il Corecom Marche ha dedicato risorse significative al progetto “Amici insieme contro il bullismo”, un’iniziativa volta a sensibilizzare i giovani sui temi della violenza, del cyberbullismo e della denuncia.

Il progetto mira a fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere, prevenire e contrastare comportamenti aggressivi, promuovendo una cultura del rispetto e della solidarietà all’interno delle scuole e online.

L’impegno costante del Corecom in questi ambiti cruciali sottolinea il suo ruolo di guida e di catalizzatore per la crescita di una società digitale più consapevole e inclusiva.