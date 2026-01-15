Corridonia: Nasce un nuovo percorso in Meccanica e Meccatronica

- PUBBLICITA -

L’Istituto Ipsia Corridoni di Corridonia, in provincia di Macerata, si proietta verso il futuro dell’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione di un innovativo percorso quadriennale, denominato “Made in Italy – Meccanica e Meccatronica”.

Autorizzato ufficialmente il 5 gennaio, questo nuovo indirizzo di studi prenderà avvio nell’anno scolastico 2026-2027, rappresentando una risposta proattiva alle crescenti esigenze del mercato del lavoro e un’opportunità di crescita per gli studenti più motivati.

Il dirigente scolastico, Gianni Mastrocola, sottolinea come questa non sia una revisione a discapito del percorso esistente, bensì un arricchimento del ventaglio formativo, volto a garantire un’esperienza didattica di eccellenza.

L’enfasi sarà posta su un incremento significativo delle ore di laboratorio, un percorso di orientamento professionale mirato e un coinvolgimento costante con le realtà aziendali del territorio.

Il nuovo indirizzo quadriennale si integra armoniosamente con il consolidato percorso quinquennale “Made in Italy – Meccanica” già offerto dall’istituto, completando un sistema formativo articolato che include anche gli indirizzi “Matematica, Applicazioni e Tecnologia” (MAT) e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, distribuiti tra le sedi di Corridonia, Civitanova Marche e Macerata.

Questa sinergia permette agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle proprie aspirazioni e predisposizioni.

Il cuore del percorso quadriennale risiede nell’accesso diretto all’Area Tecnologica Meccatronica, un campo in rapida evoluzione che richiede competenze specialistiche in progettazione, produzione e gestione tecnica di commesse.

L’obiettivo è formare figure professionali capaci di affrontare le sfide dell’industria 4.0, con un focus particolare sulla personalizzazione del prodotto e sull’ottimizzazione dei processi produttivi.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione strategica con l’Its Academy 4.0 e con importanti aziende locali, tra cui Faggiolati Pumps, testimonia l’impegno dell’istituto a creare un ponte solido tra scuola e mondo del lavoro.

Il supporto di Confindustria Macerata e delle istituzioni locali sottolinea l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Al termine del quadriennio, gli studenti acquisiranno una preparazione versatile e qualificata che aprirà loro numerose opportunità: l’accesso a corsi di laurea universitari, la possibilità di proseguire gli studi in percorsi Its (Istituti Tecnici Superiori) per specializzarsi ulteriormente, o l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, come tecnici specializzati, progettisti, manutentori o addetti alla produzione.

L’istituto Ipsia Corridoni invita gli studenti interessati e le loro famiglie a partecipare agli Open Day in programma il 18 e 24 gennaio e il 1 febbraio, per scoprire in dettaglio il nuovo percorso formativo e incontrare docenti, tecnici e rappresentanti delle aziende partner.