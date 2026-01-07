Corso Amendola chiuso: Ancona riorganizza il traffico dopo l’albero caduto

- PUBBLICITA -

Intervento di Ripristino e Deviazione del Traffico a Corso Amendola: Ancona Riorganizza la Mobilità a Seguito di Evento AtmosfericoIl Comune di Ancona comunica l’esecuzione di un’operazione urgente di ripristino e messa in sicurezza del tratto di Corso Amendola, teatro il 5 gennaio scorso di un evento atmosferico che ha causato la caduta di un albero, compromettendo l’integrità della carreggiata e del percorso pedonale.

L’intervento, previsto per domani, 8 gennaio, mira a rimuovere i detriti, consolidare la superficie stradale e garantire la sicurezza dei pedoni, ristabilendo la piena fruibilità di un’arteria cruciale per la viabilità cittadina.

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni ottimali e in massima sicurezza, verrà disposta la chiusura temporanea di Corso Amendola nel tratto compreso tra Largo Cappelli e Via Orsi, interessando entrambi i sensi di marcia dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Questa limitazione imporrà una riorganizzazione del traffico, con percorsi alternativi definiti per minimizzare i disagi per i cittadini e fluidificare la circolazione.

Nello specifico, i veicoli proveniente dal Passetto potranno svoltare in Via Orsi, mentre quelli provenienti da Corso Matteotti potranno utilizzare Via Vecchini o Via Giannelli.

Per coloro che giungono dalla galleria Risorgimento, l’itinerario consigliato prevede il Viale della Vittoria e la successiva deviazione in Via De Bosis.

Il Comune invita alla massima collaborazione, suggerendo prudenza e attenzione alla segnaletica temporanea durante l’operazione di ripristino.

L’intervento rappresenta un atto di manutenzione straordinaria volto a ripristinare la sicurezza e la funzionalità di una via di comunicazione essenziale per la vita della città.