Crediamo nei Giovani: Fileni premia gli studenti marchigiani

La Fondazione Marco Fileni ha celebrato la IX edizione del progetto “Crediamo nei giovani” nel cuore pulsante del centro direzionale Zipa a Jesi, un’occasione per riconoscere e incentivare il futuro del territorio marchigiano. Trenta studenti e studentesse, residenti nelle province di Ancona e Macerata, si sono distinti per il loro impegno e le loro eccellenze accademiche, ricevendo borse di studio che attestano l’impegno concreto della fondazione nel sostenere il potenziale umano.Da quasi un decennio, la Fondazione Marco Fileni, nata nel 2016 come omaggio a Marco Fileni, incarna una visione imprenditoriale e sociale profondamente radicata nel territorio. Giovanni Fileni, presidente e fondatore del Gruppo Fileni, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti non solo un atto di generosità, ma un investimento strategico nel capitale umano, elemento cruciale per la crescita economica e il progresso sociale delle comunità locali. Il valore della formazione, intesa come motore di sviluppo personale e collettivo, si configura come un pilastro imprescindibile per affrontare le sfide del futuro e costruire un domani più prospero e inclusivo.L’impegno della Fondazione si traduce in un sostegno finanziario significativo: complessivamente, oltre 300.000 euro sono stati destinati a premiare più di 250 giovani talenti. L’edizione 2024/25 ha registrato un incremento del 17,5% nelle domande pervenute, a testimonianza della crescente fiducia e dell’attenzione che il progetto riscuote tra le nuove generazioni. Questo dato evidenzia, inoltre, un bisogno diffuso di supporto economico e riconoscimento per gli sforzi compiuti dagli studenti.La cerimonia ha rappresentato un’occasione per illustrare le nuove iniziative promosse dalla Fondazione, focalizzate non solo sull’erogazione di borse di studio, ma anche sulla creazione di opportunità di crescita e sviluppo. In particolare, sono stati presentati due workshop dedicati ai giovani del territorio, che hanno coinvolto enti pubblici locali per tradurre le idee e le proposte in strategie concrete e attuabili. L’approccio collaborativo, volto a coinvolgere attivamente le comunità locali, dimostra la volontà di creare un ecosistema virtuoso di supporto e crescita.Un momento significativo è stata l’inaugurazione di un innovativo spazio polifunzionale, frutto della collaborazione tra la Fondazione Marco Fileni e la Fondazione Gabriele Cardinaletti. Questa nuova struttura, concepita come un laboratorio di creatività e un punto di incontro per le nuove generazioni, ospiterà attività artistiche e culturali di vario genere, dalla pittura alla musica, dal cinema alla lettura, favorendo l’espressione del talento e la diffusione della cultura. L’apertura di questo spazio rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno della Fondazione a creare opportunità concrete per la crescita personale e la realizzazione dei sogni dei giovani, con l’auspicio di un futuro ricco di opportunità e di un contributo significativo per un mondo migliore. Andrea Cardinaletti, presidente della Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS, ha espresso la speranza che questo percorso possa condurre a risultati tangibili e a un impatto positivo sulla comunità.