Crisi Comunità Terapeutiche: Allarme a Urbino per il Futuro della Sanità Mentale

La tenuta stessa delle comunità terapeutiche sociosanitarie psichiatriche presenti nelle Marche è appesa a un filo, esposta a una crisi strutturale che rischia di compromettere irreparabilmente l’offerta di servizi essenziali per una fascia vulnerabile della popolazione.

A lanciare l’allarme è il Gruppo Atena, una realtà consolidata nel territorio pesarese, che ha indetto una conferenza stampa per il prossimo sabato 20 settembre a Urbino, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali.

L’incontro, che vedrà la partecipazione del Dott. Ferruccio Giovanetti, amministratore unico del Gruppo Atena, si propone di illuminare una problematica latente, le cui implicazioni superano di gran lunga l’aspetto meramente economico.

Il nodo centrale della questione risiede nel divario, ormai incolmabile, tra le rette di rimborso stabilite dalla Regione Marche e l’effettivo costo di gestione delle strutture.

Un gap che si è ampliato in modo drammatico negli ultimi undici anni, a partire dal 2014, erodendo progressivamente la sostenibilità economica delle comunità terapeutiche.

Questa disparità non è solo un problema di bilancio, ma riflette un disallineamento profondo tra le esigenze reali del settore e le politiche regionali.

L’aumento dei costi di gestione, trainato dall’inflazione generalizzata e dall’incremento dei prezzi di energia, materiali e forniture, si è inevitabilmente sommato all’innalzamento dei salari, adeguati come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Questi ultimi, frutto di una crescente consapevolezza dei diritti dei lavoratori e della necessità di garantire condizioni di impiego dignitose, rappresentano un investimento nella qualità del servizio offerto, ma creano al contempo una pressione finanziaria insostenibile per le strutture che operano con risorse limitate.

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che ha accolto le ragioni del Gruppo Atena rappresenta un punto di svolta, una presa di coscienza istituzionale che non può essere ignorata.

La sentenza non è solo una vittoria legale, ma un monito per la Regione, un segnale inequivocabile che la situazione è grave e richiede un’azione immediata.

In vista delle imminenti elezioni regionali, il Gruppo Atena lancia un appello trasversale a tutti i candidati, al di là delle affiliazioni politiche: è imperativo aggiornare le rette di rimborso per garantire la sopravvivenza delle comunità terapeutiche, preservando la qualità dell’assistenza e il benessere degli ospiti.

Questa non è solo una questione di interesse economico, ma un imperativo morale.

La stabilità delle comunità terapeutiche è fondamentale per la salute mentale della collettività e per la coesione sociale.

Una risposta tempestiva e adeguata da parte della Regione è essenziale per scongiurare il rischio di un collasso del sistema e per tutelare il diritto alla cura di chi ne ha più bisogno.

Un investimento nella sanità mentale è un investimento nel futuro della Regione Marche.