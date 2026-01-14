Croce Rossa Senigallia: Corso di formazione per nuovi volontari

- PUBBLICITA -

Il Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana lancia un nuovo impulso alla sua missione di servizio alla comunità, aprendo le porte a nuovi volontari con un corso base di formazione.

L’appuntamento ufficiale è fissato per mercoledì 21 gennaio, alle ore 21, presso la sede del Comitato, situata in Via Foce Cesano 5, in una posizione strategica vicino al centro commerciale Il Maestrale.

Le sessioni pratiche, elementi cruciali per l’acquisizione di competenze reali, si svolgeranno nelle giornate del 24, 25, 31 gennaio e 1° febbraio.

Questo percorso formativo si rivolge a un pubblico ampio e inclusivo, abbracciando l’intera cittadinanza senza limiti di età o background professionale.

Studenti desiderosi di impegno sociale, professionisti con tempo da dedicare, pensionati animati da spirito civico, famiglie che vogliono essere più preparate: tutti sono i benvenuti.

L’assenza di prerequisiti specifici mira a rimuovere barriere e incentivare la partecipazione di chiunque senta il desiderio di contribuire attivamente al benessere collettivo.

Il curriculum del corso base non si limita all’apprendimento di procedure di primo soccorso, ma ambisce a fornire una solida base di conoscenze e competenze per affrontare una vasta gamma di situazioni di emergenza.

Gli aspiranti volontari acquisiranno familiarità con i protocolli di intervento in caso di infortuni, malori improvvisi, eventi catastrofali, e impareranno a gestire lo stress emotivo che spesso accompagna tali esperienze.

Parallelamente, verranno introdotte le tecniche di assistenza sociale, indispensabili per supportare le fasce più vulnerabili della popolazione, con un’attenzione particolare all’empatia e alla comunicazione efficace.

“Dietro ogni divisa rossa si cela un percorso umano unico e irripetibile, ma tutti noi siamo accomunati da una profonda convinzione: quella di sentirci responsabili del benessere del nostro territorio”, sottolinea Andrea Marconi, Presidente della Croce Rossa di Senigallia.

“Non aspiriamo a reclutare figure eccezionali, ma persone autentiche, capaci di agire con spirito di iniziativa e generosità, anche nelle piccole azioni quotidiane.

La Croce Rossa offre la formazione, gli strumenti operativi e un ambiente stimolante: l’atto di coraggio, il primo passo verso l’impegno civico, è una scelta che spetta a ciascuno.

” Il percorso di formazione rappresenta un investimento nel capitale umano della comunità, un’opportunità per sviluppare competenze utili a sé stessi e agli altri, e un’occasione per costruire un tessuto sociale più resiliente e solidale.