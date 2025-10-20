Cumani, Procura smentisce: stop alle speculazioni e al sensazionalismo.

Il caso della tragica scomparsa di Hekuran Cumani, il giovane fabrianese deceduto a Perugia a seguito di un violento atto con coltello, continua a sollevare interrogativi e alimentare speculazioni, nonostante la precisa smentita diffusa dalla Procura.

La notizia, ampiamente circolata attraverso canali online, faceva riferimento all’identificazione di un presunto responsabile, ma è stata categoricamente negata dal procuratore capo Raffaele Cantone attraverso un comunicato ufficiale.

La Procura di Perugia, in questo momento cruciale delle indagini, sottolinea l’importanza di preservare l’integrità del processo investigativo.

La diffusione di informazioni non confermate, per quanto derivino da fonti presumibilmente attendibili, può compromettere significativamente le operazioni in corso, generando confusione, allarmismo e potenzialmente ostacolando l’acquisizione di prove cruciali.

Il rispetto per la libertà di stampa e il diritto all’informazione resta un pilastro fondamentale in una democrazia, ma in circostanze come questa, dove la ricerca della verità è imperativa e la delicatezza del momento richiede la massima cautela, l’accuratezza e la responsabilità nell’esporre dati sono essenziali.

La Procura ha ribadito che il lavoro investigativo, condotto incessantemente da magistrati e agenti della squadra mobile, è focalizzato sulla ricostruzione accurata degli eventi che hanno portato alla morte di Cumani e sull’identificazione dei responsabili.

La complessità delle indagini, che richiedono un’analisi meticolosa di testimonianze, riscontri e possibili moventi, è intrinsecamente legata alla necessità di mantenere riservate alcune informazioni per non pregiudicare le future azioni legali e per proteggere l’operato degli investigatori.

La Procura invita, pertanto, la cittadinanza e i media a evitare interpretazioni frettolose e a basarsi esclusivamente su comunicazioni ufficiali, al fine di contribuire a un clima di trasparenza e collaborazione nella ricerca della verità e giustizia per la famiglia di Hekuran Cumani.

La priorità assoluta resta l’accurata ricostruzione degli eventi e l’applicazione della legge, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.