Cyberchallenge Univpm: Giovani Talenti Pronti alla Finale Nazionale

Nell’Aula Azzurra del polo Monte Dago, l’Università Politecnica delle Marche ha celebrato il culmine di un percorso formativo cruciale per il futuro della sicurezza informatica: la premiazione della Cyberchallenge. Un evento che va ben oltre la semplice consegna di attestati, ma che rappresenta un investimento strategico nel capitale umano e una risposta concreta alla crescente domanda di competenze specialistiche in un’era dominata da minacce digitali sempre più sofisticate.Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Professor Franco Chiaraluce, e il coordinatore del progetto, Professor Luca Spalazzi, hanno presieduto la cerimonia, testimoniando l’impegno dell’ateneo nella promozione di percorsi di studio all’avanguardia e nell’offerta di opportunità pratiche per gli studenti.La competizione ha visto emergere tre talenti eccezionali: Fabrizio Pardini, che si è distinto con il primo posto, Filippo Borgognoni, secondo classificato, e Badr El Mazaz, che ha conquistato il terzo gradino del podio. Questi tre studenti, insieme a Katia Corradini, Nicola Spadoni e Alessandro Zingaretti, formeranno la squadra Univpm, pronta ad affrontare le prove impegnative delle finali nazionali a squadre della Cyberchallenge 2025, in programma a Torino il 6 e il 7 luglio prossimi. La loro partecipazione segna un momento di orgoglio per l’università e testimonia la qualità della preparazione ricevuta.Il Rettore, Professor Gian Luca Gregori, ha sottolineato il valore intrinseco della Cyberchallenge non solo come piattaforma per l’identificazione di talenti, ma soprattutto come opportunità per instillare principi etici fondamentali nell’ambito del digitale. In un contesto in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita, la responsabilità e l’integrità diventano pilastri imprescindibili per garantire un futuro online sicuro e inclusivo. Gregori ha inoltre ringraziato il team di collaboratori, evidenziando l’impegno e la passione che hanno animato la realizzazione di questa edizione.La Cyberchallenge.IT, infatti, è un’iniziativa di primaria importanza nel panorama italiano, volta a coltivare i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, fungendo da ponte tra il mondo accademico e il mercato del lavoro. L’iniziativa mira a non solo identificare questi talenti, ma anche ad attrarli, reclutarli e orientarli verso professioni altamente specializzate nel campo della cybersecurity. Questo ecosistema virtuoso è reso possibile grazie alla collaborazione di importanti realtà aziendali, tra cui Aethra TLC di Ancona, Ancharia Cybersecurity di Ancona, Eritel Telecomunicazioni di Montemarciano, IFI Consulting di Modena, Loccioni di Angeli di Rosora e Negg Group di Roma, che forniscono supporto tecnico, mentorship e opportunità concrete di inserimento professionale. La loro partecipazione dimostra un chiaro riconoscimento del ruolo chiave che la formazione di nuovi professionisti della sicurezza informatica riveste per la competitività del Paese.