Digit-Care: IA per l’assistenza alle dipendenze, un progetto innovativo nelle Marche

Il progetto Digit-Care rappresenta un’innovazione strategica nel panorama dell’assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche, mirando a superare i limiti tradizionali dei percorsi di cura e a massimizzare il loro impatto positivo.

Finanziato dalla Regione Marche attraverso il bando “Ricerca e Sviluppo per Innovare le Marche”, l’iniziativa si articola come un ecosistema collaborativo volto a potenziare i servizi territoriali attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate e competenze multidisciplinari.

Al cuore del progetto risiede la sfida di tradurre la complessità del fenomeno della dipendenza in dati analizzabili e utilizzabili per personalizzare l’intervento terapeutico.

Questo obiettivo ambizioso si concretizza attraverso lo sviluppo di un modello di Intelligenza Artificiale (IA) destinato ad arricchire le funzionalità del software cloud SaaS GISSS, piattaforma già consolidata nel settore socio-sanitario e guidata dalla software house GekoSoft.

L’IA non si propone di sostituire il giudizio clinico, ma di affiancare gli operatori, fornendo loro strumenti di supporto decisionale basati sull’analisi approfondita di dati relativi al profilo del paziente, agli interventi attuati e ai risultati ottenuti.

La partnership coinvolge un ampio spettro di attori, testimonianza dell’approccio integrato che il progetto intende promuovere.

La Cooperativa Sociale Ama Aquilone, con la sua lunga esperienza nella cura delle dipendenze, porta con sé una profonda conoscenza del territorio e delle specifiche esigenze della popolazione assistita.

A questa si affiancano altre cooperative sociali di comprovata competenza – Dianova Italia, Cooperativa Sociale L’Imprevisto e Polo9 Cooperativa e Impresa Sociale – creando una rete di professionisti pronti a condividere buone pratiche e a contribuire alla validazione del modello di IA.

L’Università degli Studi di Camerino (UNICAM) e il sociologo Raimondo Pavarin, con il loro contributo scientifico, garantiscono un approccio rigoroso e basato sull’evidenza, mentre specialisti della salute mentale e professionisti della protezione dei dati assicurano la conformità etica e legale del progetto.

Digit-Care si pone come un catalizzatore di miglioramento continuo, mirando a raggiungere obiettivi specifici e misurabili:* Personalizzazione del trattamento: Sviluppo di un sistema di raccomandazioni terapeutiche dinamiche, in grado di adattarsi alle specifiche caratteristiche del paziente e alle sue risposte al trattamento.

* Valutazione dell’efficacia: Analisi sistematica dell’efficacia dei percorsi terapeutici residenziali, identificando aree di miglioramento e proponendo interventi mirati.

* Scalabilità e replicabilità: Progettazione di un modello facilmente scalabile e replicabile in contesti regionali e nazionali, ampliando l’impatto del progetto.

* Contributo alla ricerca: Generazione di dati e conoscenze utili per la ricerca scientifica sulle dipendenze patologiche e sull’efficacia dei trattamenti.

* Diffusione dei risultati: Condivisione dei risultati attraverso eventi, convegni e attività formative, promuovendo l’innovazione e la collaborazione nel settore.

In definitiva, Digit-Care si configura come un investimento nel futuro dell’assistenza alle dipendenze, puntando a trasformare radicalmente il modo in cui vengono erogati i servizi e a offrire alle persone che soffrono opportunità concrete di recupero e reinserimento sociale.

Il progetto non solo mira a migliorare l’efficacia dei trattamenti, ma anche a promuovere una cultura della responsabilità e della collaborazione, dove la tecnologia e l’esperienza umana si fondono per creare un sistema di cura più umano e sostenibile.