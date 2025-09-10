Dona la Spesa per la Scuola: Coop Sostiene le Famiglie Studenti

Un Gesto, un Futuro: “Dona la Spesa per la Scuola” Ritorna con Coop Alleanza 3.0Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 ripropone “Dona la Spesa per la Scuola”, un’iniziativa di grande impatto sociale volta a sostenere le famiglie in difficoltà e a promuovere l’equità nell’accesso all’istruzione.

L’iniziativa non si limita a una semplice donazione, ma si configura come un vero e proprio ponte tra la solidarietà dei clienti e le necessità concrete del territorio.

L’edizione passata ha visto una straordinaria risposta da parte della comunità, con ben 170.000 confezioni di prodotti scolastici donate, a cui si sono aggiunte ulteriori 400 grazie all’iniziativa EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop, che quest’anno permetterà l’acquisto di kit predefiniti fino al 28 settembre.

“Dona la Spesa per la Scuola” si estende a 220 punti vendita Coop Alleanza 3.0 e si avvale della collaborazione di circa 250 enti e associazioni locali, creando una rete capillare di supporto sul territorio.

Questa collaborazione strutturata permette di garantire che i prodotti donati raggiungano direttamente chi ne ha bisogno, personalizzando l’aiuto in base alle specifiche esigenze delle diverse comunità.

Sabato, un team di volontari provenienti dalle realtà partner distribuirà shopper compostabili per accogliere i prodotti scolastici acquistati dai clienti: dai quaderni ai pennarelli, dalle matite alle risme di carta, fino a temperamatite e altri strumenti didattici essenziali.

Questa fase di distribuzione crea un momento di contatto diretto tra i clienti e le associazioni coinvolte, rafforzando il senso di comunità e la consapevolezza dell’impatto positivo del gesto di solidarietà.

Successivamente, i volontari gestiranno lo stoccaggio della merce donata, organizzando la successiva distribuzione alle famiglie beneficiarie.

Oltre all’iniziativa principale, Coop Alleanza 3.0 conferma il suo impegno verso i soci, offrendo uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un vantaggio significativo per le famiglie.

Per incentivare ulteriormente l’acquisto di articoli di cancelleria, la Cooperativa ha attivato una promozione speciale: spendendo 30 euro nel reparto dedicato, i clienti riceveranno un buono sconto di 10 euro da utilizzare entro l’8 ottobre su una spesa minima di 30 euro.

Questa promozione non solo facilita l’acquisto di materiali scolastici, ma stimola anche l’attenzione verso la qualità e la sostenibilità dei prodotti offerti.

“Dona la Spesa per la Scuola” è un esempio concreto di come la responsabilità sociale d’impresa possa tradursi in azioni tangibili, contribuendo a costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti.

L’iniziativa incoraggia non solo la generosità dei clienti, ma anche la collaborazione tra aziende, associazioni e comunità locali, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e orientato al bene comune.